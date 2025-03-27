氣溫急降｜天文台發特別天氣提示：周五下午29度　周六早上17度

天文台今日（27日）傍晚6時40分出特別天氣提示，指位於華中的低壓槽會逐漸發展為一道冷鋒，並會在明日（28日，星期五）移近華南沿岸。本港明日有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱，預測市區最高攝氏29度。



天文台表示，隨着冷鋒在明日稍後橫過廣東沿岸，屆時局部地區亦可能有雷暴。受隨後的東北季候風影響，市區氣溫會於明日稍後由最高約29度顯著下降至星期六（29日）早上約17度，新界再低兩三度。由於在一日左右時間降溫顯著，天文台提醒市民請留意天氣變化，注意保暖。



▼3月26日 天晴溫暖，尖沙咀海旁春日和暖▼



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天文台特別天氣提示全文：

「位於華中的低壓槽會逐漸發展為一道冷鋒，並會在明日（3月28日）移近華南沿岸。本港明日有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱。隨著冷鋒在明日稍後橫過廣東沿岸，屆時局部地區亦可能有雷暴。

受隨後的東北季候風影響，市區氣溫會於明日稍後由最高約29度顯著下降至星期六（3月29日）約17度，新界再低兩三度。由於在一日左右時間降溫顯著，市民請留意天氣變化，注意保暖。」

自動分區天氣預報顯示，3月28日星期五下午2時各區氣溫上升至約30左右，天文台尖沙咀總部料升至29度，上水高至32度。（天文台圖片）

自動分區天氣預報顯示，3月29日星期六早上6時各區氣溫降至20度以下，天文台尖沙咀總部料只有17度，為各區最高。（天文台圖片）

天文台3月27日傍晚6時40分更新九天天氣預報，預測未來數日氣溫反覆，先熱後凍再回暖。（天文台圖片）