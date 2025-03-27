氣溫急降｜天文台發特別天氣提示：周五下午29度 周六早上17度
撰文：倪清江
出版：更新：
天文台今日（27日）傍晚6時40分出特別天氣提示，指位於華中的低壓槽會逐漸發展為一道冷鋒，並會在明日（28日，星期五）移近華南沿岸。本港明日有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱，預測市區最高攝氏29度。
天文台表示，隨着冷鋒在明日稍後橫過廣東沿岸，屆時局部地區亦可能有雷暴。受隨後的東北季候風影響，市區氣溫會於明日稍後由最高約29度顯著下降至星期六（29日）早上約17度，新界再低兩三度。由於在一日左右時間降溫顯著，天文台提醒市民請留意天氣變化，注意保暖。
▼3月26日 天晴溫暖，尖沙咀海旁春日和暖▼
+1
天文台特別天氣提示全文：
「位於華中的低壓槽會逐漸發展為一道冷鋒，並會在明日（3月28日）移近華南沿岸。本港明日有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱。隨著冷鋒在明日稍後橫過廣東沿岸，屆時局部地區亦可能有雷暴。
受隨後的東北季候風影響，市區氣溫會於明日稍後由最高約29度顯著下降至星期六（3月29日）約17度，新界再低兩三度。由於在一日左右時間降溫顯著，市民請留意天氣變化，注意保暖。」
天文台預報｜周五最高氣溫再調升見29度 周六急跌12度 清明26度天氣｜今明有驟雨薄霧 日間炎熱均達28度 周末轉涼跌至17度天氣過山車｜天文台料冷鋒周五晚過境 一夜急跌11度 清明節27度天氣｜今早沿岸有薄霧 日間炎熱最高28度 未來一兩日較潮濕天氣預報｜未來兩日最高28度 冷鋒周六到跌10度 七欖周末有陣雨天氣｜今日天晴乾燥 至周四均日間炎熱達28度 未來數日較潮濕