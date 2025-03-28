天文台特別天氣提示｜冷鋒黃昏橫過有幾陣驟雨　市區明天最低16度

天文台今午(28日) 4 時15分發出特別天氣提示，現時位於廣東東部沿岸地區的一道冷鋒正移向珠江口一帶，並會在今日黃昏前後橫過香港。預料本港有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。受冷鋒隨後的東北季候風影響，本港今晚天氣顯著轉涼，明日(29日)市區最低氣溫約16度，新界再低幾度。隨後兩三日天氣持續清涼，有一兩陣雨。市民請留意天氣變化，注意保暖。



一股偏南氣流正影響廣東沿岸，天文台指本港今早(28 日)能見度頗低，圖為將軍澳今早情況。(倪清江攝)

【16:15】天文台特別天氣提示，現時位於廣東東部沿岸地區的一道冷鋒正移向珠江口一帶，並會在今日黃昏前後橫過香港。預料本港有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。受冷鋒隨後的東北季候風影響，本港今晚天氣顯著轉涼，明日(29日)市區最低氣溫約16度，新界再低幾度。隨後兩三日天氣持續清涼，有一兩陣雨。

【11:45】天文台特別天氣提示，現時位於廣東內陸至東部沿岸的一道冷鋒會在今日黃昏至晚間橫過珠江口一帶。本港今日有幾陣驟雨，稍後局部地區亦可能有雷暴。受冷鋒隨後的東北季候風影響，今晚天氣顯著轉涼，周末期間有幾陣雨，市區最低氣溫在15、16度左右，新界再低兩三度。

【09:45】天文台特別天氣提示，指位於廣東北部的一道冷鋒會在今日（3月28日）移近華南沿岸。本港今日有幾陣驟雨，下午炎熱，稍後局部地區亦可能有雷暴。隨著冷鋒在今日稍後橫過沿岸地區，受隨後的東北季候風影響，市區氣溫會由最高約29度顯著下降至星期六（3月29日）約17度，新界再低兩三度。由於在一日左右時間降溫顯著，市民請留意天氣變化，注意保暖。

【05:45】天文台特別天氣提示，現時位於華南北部的一道冷鋒會在今日移近華南沿岸，受隨後的東北季候風影響，市區氣溫會於今日稍後由最高約29度，顯著降至星期六（29日）約17度，新界再低兩三度。由於在一日左右時間降溫顯著，市民請留意天氣變化，注意保暖。

▼3月26日 天晴溫暖，尖沙咀海旁春日和暖▼



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天文台指，位於廣東內陸至東部沿岸的一道冷鋒會在今日(28日)黃昏至晚間橫過珠江口一帶。同時，與其相關的驟雨正影響內陸地區。正午時分，本港港內的能見度維持在2000米以下。預測下午稍後局部地區可能有雷暴，漸轉吹和緩至清勁東至東北風。今晚天氣顯著轉涼，氣溫下降至午夜最低約20度。

展望: 周末期間天氣清涼，有幾陣雨，風勢頗大，市區最低氣溫在15、16度左右，新界再低兩三度。隨後一兩日早上仍然清涼。下周中後期天色好轉，氣溫逐步回升。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月28日早上11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月3日 海霧穿過昂船洲大橋▼



天文台表示，一股清勁至強風程度的東北季候風會在未來兩三日影響廣東沿岸，該區天氣清涼及有一兩陣雨。隨著季候風逐漸緩和及被一股較乾燥的偏東氣流取代，下周中後期廣東地區天色好轉，氣溫逐步回升，日間溫暖。

至下周二均有雨 清明節最高26度

根據天文台的九天天氣預報，明日（29日）至下周二（4月1日）均大致多雲及有雨，明日（29日）有幾陣雨，天氣轉涼，相對濕度達95%，介乎16至20度，最低及最高氣温較早前預測下調1 度。

下周日（30日）與下周一（31日）仍然清涼、有雨，兩日最低氣溫再下跌至15度，最高亦只有18度、19度。

下周二（4月1日）初時有一兩陣微雨，日間部份時間天色明朗，氣溫回升至18至23度。下周三（4月2日）至下周五（4月4日）的清明節均部份時間有陽光，氣溫逐日回升，從下周三最低18度，逐日升至清明節的最低20度；最高氣溫則由周三的23度，逐日升至清明節的最高26度。下周六（4月5日）及下下周日(4月6日) 均短暫時間有陽光，日間温暖，氣溫料在21至26度之間。