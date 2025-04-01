寒冷天氣｜今早約12度　有一兩陣微雨　未來數日漸轉天晴溫暖

寒冷天氣警告繼續生效。天文台指東北季候風正影響廣東沿岸，預測本港今日（4月1日）大致多雲，早上天氣寒冷，市區最低氣溫約12度，有一兩陣微雨。日間部份時間有陽光，最高氣溫約18度。吹和緩北至東北風。



截至今晨5時50分，天文台錄得13.1度，黃大仙僅12.3度、深水埗12.4度。新界多區12度以下，其中沙田11.7度、大埔及上水11.6度、打鼓嶺11.2度，全港以大老山的6.7度最為低溫。天文台展望，未來一兩日及清明節（4日）漸轉天晴，日間溫暖及乾燥，但星期三（2日）早上仍然清涼。



圖為截至4月1日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月31日 機場乘客冷與熱之間▼



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季候風逐漸緩和 將被乾燥偏東氣流取代

天文台指出，受東北季候風影響，廣東今早天氣仍然寒冷。隨著季候風在隨後兩三日被一股乾燥的偏東氣流取代，華南沿岸氣溫逐步回升，天色普遍晴朗，日間溫暖。而一道雲帶會在周末至下周初覆蓋南海北部及廣東沿岸。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月1日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月26日 天晴溫暖，尖沙咀海旁春日和暖▼



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清明節最高25度 周六早晚有一兩陣微雨

根據天文台的九天天氣預報，明日（2日）至周五（4日）清明節乾燥，其中明日及周四（3日）大致天晴，明日料介乎16至22度。周四至下周三（9日）均溫暖，氣溫逐步回升。其中周四天晴，最低18度、與清明節最高氣溫均為25度；清明節部份時間有陽光，最低氣溫進一步升至19度。

周六（5日）至下周三均大致多雲，周六早晚有一兩陣微雨，料介乎20至24度。下周日（6日）至下周三均日間短暫時間有陽光，與下周一（7日）均在20至25度之間。下周二（8日）及周三則介乎21至26度，其中下周三局部地區有驟雨。