天文台料愚人節市區氣溫最低12度　寒冷天氣警告近18年首4月生效

寒冷天氣警告現正生效，天文台今日（3月31日）下午4時半更新九天天氣預報，再次調低明日（4月1日，星期二，愚人節）預測，料市區（天文台尖沙咀總部）最低攝氏12度，比上午11時半的預報低1度；北區料降至10度以下，其中上水明早7時料只有9度、打鼓嶺低至8度。



由於預測明日最低12度，寒冷天氣警告勢生效至明日4月1日，根據天文台資料，自1999年12月設立寒冷天氣警告以來，只曾在2007年4月仍曾有寒冷天氣警告生效，故今次是歷來第二次，即近18年首再於4月生效。



▼3月31日 機場乘客冷與熱之間▼

天文台表示，受東北季候風影響，廣東明早天氣仍然寒冷。隨着季候風在隨後兩三日被一股乾燥的偏東氣流取代，華南沿岸氣溫逐步回升，天色普遍晴朗，日間溫暖。一道雲帶會在周末至下周初覆蓋南海北部及廣東沿岸。

3月31日截至傍晚6時50分各區錄得的最低氣溫。（天文台圖片)

天文台3月31日下午4時半更新九天天氣預報，再次調低4月1日愚人節氣溫預測。（天文台圖片)

天文台3月31日下午4時半更新九天天氣預報，料氣溫將由4月1日谷底回升。（天文台圖片)

自動分區天預報顯示4月1日早上7時各區寒冷。（天文台圖片)

▼3月29日 天文台發出寒天氣警告▼

