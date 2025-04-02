天氣｜今早清涼市區約15度　日間天晴乾燥　明日及清明節最高25度

東北季候風正為廣東沿岸帶來清涼的天氣。天文台預測，本港今日（4月2日）大致天晴。早上部份時間多雲，天氣清涼，市區最低氣溫約15度，新界再低兩三度。日間乾燥，最高氣溫約22度，相對濕度最低約50%。吹和緩東北風。



截至今晨5時50分，天文台錄得15.1度，黃大仙14.5度、深水埗13.6度。新界多區12度以下，其中沙田11.6度、上水10.8度、打鼓嶺8.5度，全港以大嶼山的7.7度最為低溫。天文台展望，明日（3日）及清明節（4日）日間溫暖及乾燥。周末期間短暫時間有陽光。



圖為截至4月2日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月31日 機場乘客冷與熱之間▼



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周末至下周初有幾陣驟雨

天文台指出，現時影響廣東沿岸的東北季候風會在未來兩三日逐漸被一股乾燥的偏東氣流取代，華南沿岸氣溫回升，天色普遍晴朗，日間溫暖。而一道雲帶會在接近周末至下周初覆蓋南海北部及廣東沿岸，該區有幾陣驟雨。預料下周中期廣東地區風勢微弱，日間相當溫暖。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月2日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月26日 天晴溫暖，尖沙咀海旁春日和暖▼



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下星期日間溫暖最高27度

根據天文台的九天天氣預報，明日及周五的清明節均日間溫暖及乾燥，最低氣溫分別18度及19度，最高25度。周六（5日）至下周一（7日）均大致多雲，周六早晚有一兩陣微雨，介乎20至24度；周日（6日）及周一均在20至25度之間，局部地區有一兩陣驟雨。

下周二（8日）短暫時間有陽光，日間溫暖，料介乎21至26度。下周三（9日）及周四（10日）則介乎22至27度，均局部地區有驟雨，早晚能見度較低，日間短暫時間有陽光及相當溫暖。