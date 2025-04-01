天文台｜寒冷天氣警告近18年首4月生效　早上取消　多區低於12度

天文台指，今早多區氣溫12度或以下。寒冷天氣警告由3月31日，橫跨到4月1日愚人節，至早上9時40分天文台宣佈取消。自1999年12月設立寒冷天氣警告以來，只曾在2007年4月仍曾有寒冷天氣警告生效，故今次是歷來第二次，即近18年首再於4月生效。天文台展望未來一兩日及清明節漸轉天晴，日間溫暖及乾燥，但明早仍然清涼。



▼3月31日 機場乘客冷與熱之間▼



愚人節早上多區錄得12度或以下

寒冷天氣警告由3月跨到4月，天文台今早在多區錄得12度或以下，今日最高氣溫18度，大致多雲，有一兩陣微雨。

天文台指東北季候風正影響廣東，同時覆蓋沿岸地區的雲帶正逐漸轉薄。預測本港今日（4月1日）大致多雲，日間部分時間有陽光。吹和緩北至東北風。展望未來一兩日及清明節漸轉天晴，日間溫暖及乾燥，但明早仍然清涼。

明天最低13度 清明節溫暖

根據九天天氣預報，明天最低氣溫13度、多雲。隨著季候風在未來兩三日被一股乾燥的偏東氣流取代，華南沿岸氣溫逐步回升，天色普遍晴朗，日間溫暖。而一道雲帶會在週末至下週初覆蓋南海北部及廣東沿岸。星期五清明節較溫暖，氣溫重上19至25度，仍然多雲。

九天天氣預報。（天文台網站截圖）

▼3月29日 天文台發出寒天氣警告▼

