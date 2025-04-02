天氣｜明早清涼乾燥　天文台調低清明節預測最高24度　周末起驟雨

東北季候風正為廣東沿岸帶來晴朗的天氣。天文台表示，本港今日(4月2日)天晴乾燥。吹和緩東北風。展望: 明日及清明節日間溫暖及乾燥。周末期間短暫時間有陽光。根據天文台九天天氣預報、清明節天晴、日間乾燥，氣温介乎18至24度。



天文台指，乾燥的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區普遍晴朗，日間溫暖。而一道雲帶會在接近周末至下周初覆蓋南海北部及廣東沿岸，該區有幾陣驟雨。預料下周中期廣東地區風勢微弱，日間相當溫暖，早晚沿岸有薄霧。



東北季候風正為廣東沿岸帶來晴朗的天氣。天文台表示，本港今日(4月2日)天晴乾燥。(香港01記者攝)

▼3月31日 機場乘客冷與熱之間▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月2日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月26日 天晴溫暖，尖沙咀海旁春日和暖▼



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下星期三至五相當溫暖最高27度

根據天文台的九天天氣預報，明日及周五的清明節均天晴，日間溫暖及乾燥，明日早上清涼，氣溫介乎17度至25度。清明節最低氣温微升1 度，料18度，最高則微跌至24度。

周六（5日）至下周一（7日）均大致多雲，周六早晚有一兩陣微雨，介乎19度至24度；周日（6日）及下周一均局部地區有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光。周日維持19度至24 度間，下周一温暖、氣温上升至介乎20度至25度。

下周二（8日）短暫時間有陽光，日間相當溫暖，料介乎21至26度。下周三（9日）至下周五（11日）均相當温暖，介乎22度至27度，局部地區有驟雨，下周三早晚沿岸有薄霧，下周四能見度較低，一連三日相對濕度均介乎 65%-95%。