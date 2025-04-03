天氣｜今早清涼市區約17度　日間最高25度及乾燥　清明節大致天晴

東北季候風正為廣東沿岸帶來清涼及晴朗的天氣。天文台預測，本港今日（4月3日）天晴。早上清涼，市區最低氣溫約17度，新界再低幾度。日間溫暖及非常乾燥，最高氣溫約25度，相對濕度最低約35%，吹和緩東至東北風。天文台展望，明日清明節（4日）大致天晴，日間溫暖及乾燥。周末期間雲量較多，短暫時間有陽光。



圖為截至4月3日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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周末至下周初有幾陣驟雨

天文台指出，乾燥的偏東氣流會在今明兩日影響廣東沿岸，該區普遍晴朗，日間溫暖。而一道雲帶會在接近周末至下周初覆蓋南海北部及廣東沿岸，該區有幾陣驟雨。預料下周中期廣東地區風勢微弱，日間相當溫暖，早晚沿岸有薄霧。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月3日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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下周中期相當溫暖及有薄霧

根據天文台的九天天氣預報，明日清明節大致天晴，日間乾燥，晚上漸轉多雲，氣溫介乎18至24度。周六（5日）及周日（6日）大致多雲，早晚有一兩陣微雨，均介乎19至24度。

下周一（7日）大致多雲，局部地區有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光及溫暖，料在20至25度之間。下周二（8日）及下周三（9日）均短暫時間有陽光，日間相當溫暖。下周三局部地區有驟雨，早晚沿岸有薄霧，至下周五（11日）均介乎22至27度。下周四（10日）及周五大致多雲，局部地區有驟雨，日間相當溫暖，其中下周四見度較低。