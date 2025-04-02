3月平均氣温20.1度　較正常值高　最冷最熱差17.7度　總雨量少49%

天文台公布今年3月天氣概況，指香港天氣較正常乾燥及和暖，平均最高氣溫為攝氏23.5度，較正常高1.6度，是有記錄以來3月份的其中一個第十高。至於平均氣溫則為攝氏20.1度、平均最低氣溫為17.7度，分別較其正常值高0.6度及0.1度。



三月「最冷一天」是3月7日錄得最低12.1度，最熱則為3月28日，當日有霧及炎熱，錄得最高的29.4度，兩者相差17.3度。



全月總雨量為38.1毫米，較正常75.3毫米少49%；今年首三個月累積雨量為68.4毫米，較同期正常值147.4毫米少約54%。



▼3月2日 霧鎖維港東部混入大霧中▼



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天文台回顧上月天氣，指香港天氣較正常乾燥及和暖。平均相對濕度為74%，較正常值82%低 8%，是有記錄以來3月份的其中一個第四低。全月總日照為143.8小時，較正常值100.0小時多約44%。

3月7日天文台氣温錄得全月最低12.1度

受一股潮濕的海洋氣流影響，3月首四天大致多雲及潮濕，氣溫逐步上升，期間有霧。3月2日多處地區的能見度曾降至1000米以下。一道冷鋒於4日晚上橫過，受東北季候風及一道廣闊雲帶影響，隨後三天氣溫逐步下降及有幾陣雨。6日本港多處地區錄得超過10毫米雨量。翌日(7日)早上天文台氣溫下降至全月最低的12.1度。

▼3月2日 晚上霧鎖維港▼



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▼3月3日 海霧穿過昂船洲大橋▼



3月13日廣東沿岸風勢微弱，一股潮濕的偏東氣流於翌日(14日)影響，本港天氣轉為大致多雲及有一兩陣微雨，而部分地區能見度頗低，港內能見度曾下降至1000米左右。

3月15日大驟雨及強烈狂風雷暴 多處錄20毫米雨 大埔有冰雹報告

隨着內陸一道低壓槽於3月15日發展成為冷鋒並橫過沿岸地區，當日下午有大驟雨及強烈狂風雷暴，本港多處帶來約20毫米雨量及猛烈陣風，而大埔更有冰雹報告。

3月15日下午冷鋒吹襲，帶來大驟雨及強烈狂風雷暴，當日屯門情況。（王譯揚攝）

受隨後的東北季候風影響，隨後六天天氣較為乾燥及清涼。受一股偏南氣流影響，3月26日至28日天氣較為潮濕及氣溫回升。28日有霧及炎熱，當日下午天文台氣溫上升至全月最高的29.4度。一道冷鋒於當日黃昏橫過，於當晚及隨後兩天為本港帶來幾陣雨及顯著較涼的天氣。受東北季候風的持續影響，三月最後兩天早上仍然寒冷。天文台表示，三月沒有熱帶氣旋在南海及北太平洋西部出現。

月內沒有熱帶氣旋在南海及北太平洋西部出現，但曾在3月6日、29日發出寒冷天氣警告，其中29日於晚上9時45分發出的警告，一直維持至4月1日早上9時40分才結束，即約持續2天半。而6日下午4時20分發出的警告，直至8日早上7時30分取消。

▼3月29日 天文台發出寒天氣警告▼

