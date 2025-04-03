天氣｜明日清明節天晴乾燥最高24度　天文台料下周中相當温暖有雨

一股乾燥的偏東氣流正影響中國東南沿岸。天文台表示，今日(4月3日)正午時份，本港多處地區的相對濕度下降至50%以下。預測下午溫暖及非常乾燥。吹和緩東至東北風。展望明日清明節（4日）大致天晴，日間溫暖及乾燥，稍後雲量增多。周末期間大致多雲。



一股乾燥的偏東氣流影響，天文台表示，本港今日温暖及非常乾燥。正午時份，本港多處地區的相對濕度下降至50%以下。(香港01記者攝)

▼3月26日 天晴溫暖，尖沙咀海旁春日和暖▼



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下周中期風勢微弱 早晚沿岸有薄霧

天文台指出，乾燥的偏東氣流會在明日影響廣東沿岸，該區普遍晴朗，日間溫暖。而一道雲帶會在接近周末至下周初覆蓋華南地區，該區有幾陣驟雨。預料下周中期廣東風勢微弱，日間相當溫暖，早晚沿岸有薄霧。受高空擾動影響，下周後期華南地區有幾陣驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月3日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月2日 霧鎖維港東部混入大霧中▼



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下周二至五氣温上升 相當温暖

根據天文台的九天天氣預報，明日清明節大致天晴，日間乾燥，稍後漸轉多雲，氣溫介乎18至24度。周六（5日）及周日（6日）大致多雲，均有驟雨，周日日間部分時間天色明朗，兩天的最低氣温為19度，最高則分別23，24度。

下周一（7日）大致多雲，仍有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，天文台調低之前的預測，氣温介乎19至24度，最低及最高都下跌1 度。

下周二（8日）至下周五(11日 ) 均短暫時間有陽光及相當温暖。下周二氣温微升，介乎20至26度。下周三(9日)早晚沿岸有薄霧，局部地區有驟雨，氣温介乎21至26度。下周四(10日)及下周五(11日) 均大致多雲、有幾陣驟雨，下周四能見度較低。氣温進一步上升，一連兩日均最低22 度，最高27度。

下周六(12日)仍大致多雲，有幾陣驟雨。氣温介乎22至26度。