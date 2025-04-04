清明節天氣｜今日大致天晴　日間乾燥最高23度　明日有一兩陣驟雨

今日（4月4日）為清明節。天文台指出，一股乾燥的偏東氣流正影響廣東沿岸。本港方面今早大部份地區的相對濕度在60%左右。天文台預測，本港今日大致天晴及乾燥，早上市區最低氣溫約18度，日間最高氣溫約23度，相對濕度最低55%。稍後漸轉多雲。吹和緩至清勁東風，初時高地間中吹強風。天文台展望，明日（5日）大致多雲，有一兩陣驟雨。隨後一兩日短暫時間有陽光。下周中期日間相當溫暖。



圖為截至4月4日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月31日 機場乘客冷與熱之間▼



+ 3

下周後期有幾陣驟雨

天文台指出，乾燥的偏東氣流會在今日繼續影響廣東沿岸，該區普遍晴朗，日間溫暖。而一道雲帶會在接近周末至下周初覆蓋華南地區，該區有幾陣驟雨。預料下周中期廣東風勢微弱，日間相當溫暖，早晚沿岸有薄霧。受高空擾動影響，下周後期華南地區有幾陣驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月4日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月26日 天晴溫暖，尖沙咀海旁春日和暖▼



+ 15

下周中期相當溫暖及有薄霧

根據天文台九天天氣預報，明日（5日）及周日（6日）大致多雲及有驟雨，最低均19度，最高分別23及24度。

下周一（7日）日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨，料在19至24度之間。下周二（8日）至下周五（11日）日間相當溫暖，其中下周二料介乎20至26度。下周三（9日）局部地區有驟雨，早晚沿岸有薄霧，料在21至26度之間。下周四（10日）至下周六（12日）均大致多雲，有幾陣驟雨。其中下周四及周五（11日）介乎22至27度；下周六則在22至26度。