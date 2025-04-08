天氣｜今日大致天晴最高26度　周六有驟雨雷暴　下周初氣溫稍降

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。天文台預測，本港今日（4月8日）早晚部份時間多雲。早上最低氣溫約20度。日間大致天晴及相當溫暖，市區最高氣溫約26度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏東風。天文台展望，未來兩三日天氣潮濕，日間相當溫暖，有一兩陣驟雨。星期六天氣漸轉不穩定，驟雨增多。下周初氣溫稍為下降。



圖為截至4月8日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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未來兩三日潮濕有驟雨 周六冷鋒橫過

天文台指出，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在今日緩和，未來兩三日該區風勢較弱，天氣潮濕，部份地區能見度頗低，日間相當溫暖。同時，與高空擾動相關的驟雨會影響廣東內陸。一道低壓槽會在接近周末在華中形成，並發展為一道冷鋒。預料該冷鋒會在星期六橫過廣東，與其相關的驟雨及狂風雷暴會影響該區。受乾燥的大陸氣流影響，下周初廣東驟雨減少，天色好轉，氣溫稍為下降。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月8日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明起至下周日有驟雨 周日最低18度

根據天文台九天天氣預報，明日（9日）周日（13日）均大致多雲有驟雨，明日至周五（11日）日間短暫時間有陽光及相當溫暖。其中明晚能見度較低，與周四（10日）均介乎21至26度；周四及周五則早晚能見度頗低，周五氣溫料在22至27度之間。

周六（12日）間中有驟雨，稍後驟雨較多及有幾陣雷暴，料介乎20至24度。下周日（13日）日間短暫時間有陽光，氣溫稍為回落至18至23度。下周一（14日）部份時間有陽光，日間乾燥，回升至19至25度。下周一（14日）大致天晴，日間相當溫暖，與下周二（15日）最低氣溫均為20度，最高分別為26及25度。