天文台預報｜冷鋒周六到有狂風雷暴　北風增強　市區周日最低17度

廣東沿岸風勢微弱。同時，覆蓋該區的雲帶正逐漸轉薄。天文台預測本港下午部份時間有陽光及相當溫暖。今晚大致多雲及有薄霧。吹輕微至和緩偏南風。展望明日(11日)仍然潮濕及有薄霧，日間相當溫暖。星期六的日間驟雨較多及有狂風雷暴，下午北風增強，氣溫逐漸下降至星期日早上約17度。下周初大致天晴及乾燥。



天文台展望明日(11 日)仍然潮濕及有薄霧，日間相當溫暖。(香港01 記者攝)

▼3月31日 機場乘客冷與熱之間▼



+ 3

乾燥大陸氣流影響 下周初天色好轉

天文台指出，一股偏南氣流會在明日繼續為廣東沿岸帶來潮濕及有薄霧的天氣，該區日間相當溫暖。此外，一道低壓槽明日會在華中形成，並發展為一道冷鋒。預料該冷鋒會在星期六橫過廣東，與其相關的驟雨及狂風雷暴會影響該區。受乾燥的大陸氣流影響，下周初廣東天色好轉，早上稍涼，日夜溫差較大。而一股較潮濕的偏南氣流會在下周中後期逐漸影響沿岸地區。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月10日上午11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月2日 霧鎖維港東部混入大霧中▼



+ 43

圖為天文台預測未來九天最高及最低氣温圖。(天文台網頁截圖)

下周日至周二天晴乾燥 最高27度

根據天文台九天天氣預報，明日（11日）大致多雲有驟雨。明日早晚有薄霧，日間部份時間有陽光及相當溫暖，介乎23至27度。

周六（12日）多雲，間中有驟雨。初時有薄霧，日間驟雨較多及有幾陣狂風雷暴，天文台預測最低氣溫為18度，最高25度。下周日（13日）至下周二(15日) 均天晴乾燥，周日早上清涼。氣溫料在17至24度之間。相對濕度低至35%。

下周一（14日）及下周二（15日）氣温逐漸上升，最低回升至19，20度。最高達27度。下周三（16日）至下周六（19日）均部份或短暫時間有陽光，最低氣溫逐日上升，由20度逐漸上升至22 度，最高約26，27度。下周五及下周六、均有一兩陣驟雨。