天文台預測冷鋒周六過境　市區氣溫一日跌10度　狂風雷暴更冷颼颼

天文台今日（10日）指出，一道低壓槽星期五（11日，明日）會在華中形成，並發展為一道冷鋒，預料會在星期六（12日）向南橫過廣東，與其相關的驟雨及狂風雷暴會影響該區。



天文台今日上午下調星期六及下星期日（13日）氣溫預測後，下午又微調星期五預測，料市區（天文台尖沙咀總部）日間升至28度，在冷鋒星期六過境後拾級而下，料深夜降至18度，即一日間降10度；市區到星期日清晨再跌至17度，新界打鼓嶺降至13度。



▼3月29日 天文台發出寒冷天氣警告▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月10日下午4時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

圖為天文台預測未來九天最高及最低氣温圖。(天文台網頁截圖)

天文台預測明日市區下午最高升28度

天文台指一股偏南氣流會在明日繼續為廣東沿岸帶來潮濕及有薄霧的天氣，該區日間炎熱，天文台今日下午稍為調高明日市區氣溫預測，料達28度，比上午的預測調高1度。自動分區天氣預報顯示，各區明日下午氣溫相若，打鼓嶺最高29度。

天文台自動分區天氣預報顯示，4月11日星期五下午2時各區氣溫介乎26至29度。（天文台圖片）

市區星期六夜降至18度 星期日再跌至17度

不過隨着冷鋒會在星期六橫過廣東，與其相關的驟雨及狂風雷暴會影響該區，本港氣溫會逐漸下降，由日間最高25度，到深夜降至18度，比前一日下午最高28度，下跌10度。

天文台預測到星期日會再稍為下跌，料市區清晨降至17度，新界再低兩三度，打鼓嶺跌至13度。

天文台自動分區天氣預報顯示，4月13日星期日清晨6時各區氣溫介乎13至17度。（天文台圖片）

料周六高地風力等同8號風球級别

在冷鋒過境後，本地風力也會增強，天文台料明日吹南風4至5級；到周六轉吹北風5級，離岸間中7級，高地達8級，即8號風球時烈風，日間驟雨較多及有幾陣狂風雷暴；到周日吹北至東北風4至5級，初時離岸間中6級，高地達8級，稍後改吹東北風3級，初時多雲及清涼，日間漸轉大致天晴及非常乾燥。

大風加上大雨會致「風寒效應」更加明顯，人體所感受到的氣溫將比實際為低，市民在未來兩日將經歷四季氣溫。

▼3月31日 機場乘客冷與熱之間▼



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復活節首兩日假短暫時間有陽光

下周五（18日）起一連四日為復活節加星期日連假，天文台預測首兩日短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫介乎22至26度。