天氣｜今有薄霧最高28度　局部地區有驟雨　明低至18度有狂風雷暴

一股潮濕的偏南氣流正影響廣東沿岸。天文台指出，本港今早（4月11日）大沿岸有霧，橫瀾島的能見度下降至1,000米以下。天文台預測，本港今日大致多雲，局部地區有驟雨，早晚沿岸有霧，相對濕度最高95%。日間部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約28度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏南風，稍後離岸風勢清勁。



天文台展望，明日（12日）日間驟雨較多及有狂風雷暴，下午北風增強，氣溫逐漸下降至星期日（13日）早上約17度。下周初大致天晴及乾燥，日夜溫差頗大。



圖為截至4月11日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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周末冷鋒橫過 下周初早上稍涼

天文台指出，一股偏南氣流會在今日繼續為廣東沿岸帶來潮濕及有薄霧的天氣，該區日間炎熱。此外，一道低壓槽今日會在華中形成，並發展為一道冷鋒。預料該冷鋒會在星期六橫過廣東，與其相關的驟雨及狂風雷暴會影響該區。

受乾燥的大陸氣流影響，下周初廣東天色好轉，早上稍涼，日夜溫差頗大。而一股較潮濕的偏南氣流會在下周中後期逐漸影響沿岸地區。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月11日清晨5時40分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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周日跌至17度 下周初天晴乾燥

根據天文台九天天氣預報，明日（12日）多雲，間中有驟雨。初時有薄霧，日間驟雨較多及有幾陣狂風雷暴。稍後氣溫下降，料介乎18至25度，最低氣溫較今日最高相差10度。下周日（13日）初時多雲及清涼，日間漸轉大致天晴及非常乾燥，跌至17至24度之間，相對濕度約35%。

周六（12日）間中有驟雨。初時有薄霧，日間驟雨較多及有幾陣狂風雷暴，氣溫回落至19至24度。下周日（13日）仍有一兩陣驟雨。日間大致天晴及乾燥。氣溫料在18至23度之間。

下周一（14日）及下周二（15日）大致天晴、日間乾燥，最高均27度、最低分別19或20度；下周三（16日）及下周四（17日）部份或短暫時間有陽光，連日最低氣溫為20或21度，最高約26及27度。下周五（18日）及下周六（19日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫進一步升至22至26度。