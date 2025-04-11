天文台特別天氣提示｜明日冷鋒到有驟雨及強烈狂風雷暴　周日17度

天文台於早上11時30分發出特別天氣提示，指現時位於華中的一道低壓槽會在明日（4月12日）發展為一道冷鋒。隨著該冷鋒向南移動，預料與其相關的驟雨及強烈狂風雷暴會在明日日間影響珠江口一帶，部分地區雨勢較大，亦有猛烈陣風。



受冷鋒隨後的東北季候風影響，本港明日下午北風增強，離岸及高地間中達烈風程度，氣溫會由最高約25度，顯著下降至星期日早上最低約17度。天文台呼籲，市民明日出門或進行戶外活動前請留意最新天氣消息。



一股潮濕的偏南氣流正影響廣東沿岸。本港今早有霧，圖為大澳情況。(盧志成攝)

一股潮濕的偏南氣流正影響廣東沿岸。本港今早(11 日)有霧，天文台表示，港內能見度曾降至1000米以下。此外，一道低壓槽正為華中帶來驟雨及雷暴。預測本港地區大致多雲，局部地區有驟雨。日間短暫時間有陽光及炎熱。早晚有霧。吹和緩偏南風，稍後離岸風勢清勁。

天文台預測本港地區今日(11 日)大致多雲，局部地區有驟雨。(香港01記者攝)

天文台展望：明日(12 日)日間驟雨較多及有狂風雷暴，下午北風增強，氣溫逐漸下降至星期日早上約17度。下周初大致天晴及乾燥，日夜溫差頗大。

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下周初天色逐漸好轉 中後期天氣轉潮濕

天文台指出，現時位於華中的一道低壓槽會在明日發展為一道冷鋒，並為廣東帶來驟雨及強烈狂風雷暴。預料該冷鋒會在明日稍後橫過廣東沿岸地區。受隨後乾燥的東北季候風影響，下周初廣東天色逐漸好轉，早上稍涼，日夜溫差頗大。預料一股偏南氣流會在下周中後期逐漸影響沿岸地區，該區天氣漸轉潮濕。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月11日上午11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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周日跌至17度 下周初天晴、非常乾燥

根據天文台九天天氣預報，明日（12日）多雲，間中有驟雨。初時有薄霧，日間部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴。稍後氣溫顯著下降，料介乎18至25度，最低氣溫較今日最高相差10度。天文台預料明日稍後轉吹北風5級，離岸間中7級，高地達8級，即8號風球時烈風。

星期日（13日）初時多雲及清涼，日間部分時間有陽光及非常乾燥，跌至17至24度之間，相對濕度約35%。

天文台發特別天氣提示，提醒市民明日(12 日)冷鋒到，本港日間部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴。(香港01 記者攝)

下周一（14日）及下周二（15日）天晴、能見度較低，均非常乾燥，下周一介乎19至27度、下周二日間炎熱，最低20度，最高達28度。下周三（16日）日間仍相當温暖，氣温維持20至27度間。下周四（17日）部分時間有陽光，早晚沿岸有薄霧，介乎21至27度。

下周五(18日）至下下周日（20日）復活節假期，均短暫時間有陽光，局部地區有驟雨，早晚沿岸有薄霧，下周五及下周六氣溫介乎22至26度。隨後的周日，日間相當温暖，氣温進一步上升至23至27度。