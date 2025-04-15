天氣｜今炎熱乾燥最高29度　仍受沙塵天氣影響　本周後期有驟雨

天文台今晨（4月15日）指出，廣東地區天色大致良好。同時，受乾燥的大陸氣流及沙塵天氣影響，廣東部份地區能見度較低。天文台預測，大致天晴，但部份地區能見度較低。今日最低約20度，日間炎熱及非常乾燥，最高氣溫約29度，相對濕度最低約35%；吹微風，紅色火災危險警告生效。



天文台展望，明日（16日）大致天晴及乾燥，初時能見度較低。本周後期漸轉潮濕，日間炎熱，亦有幾陣驟雨。



圖為截至4月15日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月14日 沙塵天氣襲港波友照打籃球▼



+ 2

明日仍能見度較低 本周中後期較為潮濕

天文台指出，受非常乾燥的大陸氣流及沙塵天氣影響，加上風勢微弱，廣東地區今明兩日能見度仍然較低，日夜溫差頗大。預料一股偏南氣流會在隨後兩三日逐漸影響沿岸地區，該區天氣較為潮濕。而一道低壓槽會在本周後期至下周初為廣東帶來驟雨。

▼4月14日 沙塵天氣襲港空氣污染重▼



▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月15日凌晨3時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五起3天有驟雨薄霧 下周初炎熱最高29度

根據天文台九天天氣預報，明日（16日）大致天晴。日間乾燥，初時部份地區能見度較低，料介乎21至27度。周四（17日）部份時間有陽光。日間炎熱，升至22至28度。

周五（18日）為耶穌受難節，至下周日（20日）復活節均有驟雨薄霧，短暫時間有陽光。周五介乎22至27度；周六（19日）至下周三（23日）均日間炎熱，其中周六、為二十四節氣「穀雨」的周日，均介乎24至28度。隨後數日最低均為24度，周一（21日）及周二（22日）高達29度，下周三有一兩陣驟雨最高28度。