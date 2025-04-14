沙塵天氣｜小學生維園照打波：射波無咁準　回港留學生感眼痕鼻痕

【沙塵氣流 /沙塵/沙塵天氣/沙塵暴】本港起受南下沙塵影響，今日（14日）空氣質素比昨日更差，至下午5時，全港18個空氣監測站的空氣質素健康指數升至9至最高10+水平。有醫生呼籲高危者及長幼盡量留在家中，避免戶外劇烈運動。



下午在維園仍有不少市民如常做運動。有打籃球的小學生稱未感受到影響，認為是因為今日天氣較熱故比較辛苦，又笑言「射波無咁準囉」。但有留學外國的學生回港，稱覺得空氣較差，感到「眼痕鼻痕」。



沙塵天氣｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，空氣質素甚差，有市民如常在維園利亞公園打籃球。（盧翊銘攝）

沙塵天氣｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，空氣質素甚差，有市民如常在維園利亞公園打籃球。（盧翊銘攝）

沙塵天氣｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，空氣質素甚差，有數名小學生如常在維園利亞公園打籃球。（盧翊銘攝）

回港留學生：感覺香港的空氣較美國渾濁

受內蒙古沙塵暴南下影響，本港空氣懸浮粒子數量近日大升，天空連日內灰濛濛一片。在港島維園，下午4時多，不少市民如常做運動，籃球場、緩跑徑、健身等。

在美國留學、剛剛回港第三日的華先生與朋友到場打籃球。他表示，前日（12日）抵港便感覺到香港的空氣較美國渾濁，一落機鼻子便感到痕癢，昨日起更連雙眼亦發痕。

華先生又表示，暫時未有任何特別措施應對，又稱始終做運動有助身體健康，打籃球之時亦未特別感到辛苦，認為現時情況不太嚴重，暫時未需吃敏感藥。

在美國留學、剛剛回港的華先生表示，前日抵港一落機鼻子便感到痕癢，昨日起更連雙眼亦發痕。（盧翊銘攝）

沙塵暴｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，下午初段從金鐘添馬公園望向尖沙咀，仍是灰矇矇，看不清對岸。（廖雁雄攝）

沙塵暴｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，下午初段從金鐘添馬公園望向昂船洲大橋，仍是灰矇矇，隱約看到大橋。（廖雁雄攝）

張同學（左）、陳同學（中）、余同學（右）放學亦在維園打籃球，其中張同學指感到空氣有雜質。（盧翊銘攝）

到維園打籃球小學生：不知為何天空灰朦朦

三位小學生張同學、陳同學、余同學放學後亦在維園打籃球。他們表示有留意到今早天空灰朦朦，但不知何事。

被問到有否感覺到今日做運動較辛苦，三位同學意見有分歧，陳同學指感受不到，張同學則指感到空氣有雜質，余同學則認為是因為今日天氣較熱，笑言「射波無咁準囉」。

沙塵天氣｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，空氣質素甚差，在維園利亞公園草坪只見一批鴿子。（盧翊銘攝）

68歲的波叔在維園的戶外健身設施做引體上升，表示的確感覺到近日空氣較為混濁，又透露出門時已戴上口罩。（盧翊銘攝）

健身漢：做運動時無戴口罩 做運動需要氧氣

68歲的波叔在維園的戶外健身設施做引體上升。他表示的確感覺到近日空氣較為混濁，又稱出門時已戴上口罩。不過，他做運動時沒有戴口罩，笑言做運動亦需要氧氣，又謙稱對比跑步人士，自己只是「拉下（筋）啫」，因此不擔心會影響健康。