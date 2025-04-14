沙塵天氣｜冷空氣一日半飛3000公里抵港　天文台料空氣污染多數日

受內蒙古沙塵暴南下影響，本港空氣懸浮粒子數量近日大升，天空連日灰濛濛一片。天文台表示，過去一周中國東北部大氣中層與西風槽相關擾動明顯較正常強，有利冷空氣在內陸地區堆積，並造成風力顯著增強，南下推進的速度亦比較快，僅一天半時間左右便從蒙古北部抵達華南地區。



不僅冷鋒南下，其後伴隨著非常乾燥及強烈的東北季候風，為內陸多處地區帶來破紀錄的陣風及大範圍沙塵天氣。



天文台又指，本港今日（14日）風勢較為微弱，能見度亦曾下降至5,000米。根據現時評估，沙塵天氣的情況會在周三（16日）開始逐漸緩解，但視乎本地風力及大氣擴散條件，較低的能見度仍可能持續至本周中後期。



沙塵暴｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，下午初段從金鐘添馬公園望向尖沙咀，仍是灰矇矇，看不清對岸。（廖雁雄攝）

沙塵暴｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，下午初段從金鐘添馬公園望向紅磡一帶，仍是灰矇矇，看不清對岸。（廖雁雄攝）

歐洲電腦模式500百帕斯卡（即高空約5至6公里）7天平均(2025年4月7日至13日)位勢高度(綠色線)及位勢距平預報圖。（天文台網頁）

大氣中層與西風槽相關擾動較正常強 令風力顯著增強

天文台今日（14日）晚上發表題為〈四月較罕見的強烈東北季候風及沙塵天氣〉的新一篇《天氣隨筆》。文中提到，過去一周中國東北部500百帕斯卡等壓面，出現顯著負位勢距平特徵，顯示該區域大氣中層與西風槽相關擾動明顯較正常強。

文章指這種大氣環流型態，有利冷空氣在內陸地區堆積並變得較為深厚，風力顯著增強。隨著冷空氣向南擴展，一道冷鋒在華中地區形成。

值得留意的是，此次天氣過程不僅冷空氣南下，其後伴隨著非常乾燥及強烈的東北季候風，為內陸多處地區帶來破紀錄的陣風及大範圍沙塵天氣。

本港方面，上周六（12日）晚上香港多處地區吹強風程度的北風，離岸及高地間中吹烈風，其中流浮山、西貢、赤鱲角錄得強風，而長洲、青洲、橫瀾島及大老山更錄得烈風，是次強烈東北季候風的風力強度在4月較為罕見。

歐洲電腦模式2025年4月12日香港時間下午2時500百帕斯卡位勢高度分析圖。（天文台網頁）

2025年4月12日香港時間下午2時的天氣圖。（天文台網頁）

2025年4月13日香港時間上午8時抵達本港之氣團過去72小時的反軌跡路線圖。（天文台網頁）

冷空氣由蒙古北部南下抵達華南地區僅 一天半時間飛3000公里

這次天氣過程與在中國東北部一帶高空發展的切斷低壓系統相關。由於該低壓系統異常地強及持續發展，導致中國內陸從地面至高空出現緊密的氣壓梯度。天文台指，冷空氣南下推進的速度快，僅一天半時間左右便從蒙古北部跨越超過3000公里抵達華南地區，為華南帶來非常乾燥的強風及沙塵天氣。

沙塵暴｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，下午初段從金鐘添馬公園望向九龍及葵青方向，仍是灰矇矇，看不清對岸。（廖雁雄攝）

沙塵暴｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，下午在山頂望向九龍灰矇矇，不過仍無阻遊客遊覽。（廖雁雄攝）

今日能見度亦曾下降至5000米 料沙塵天氣周三開始逐漸緩解

至於本港，昨日（13日）本港能見度曾下降至6,000米左右。今日（14日）本港風勢較為微弱，能見度亦曾下降至5,000米。根據現時評估，沙塵天氣的情況會在周三（16日）開始逐漸緩解，但視乎本地風力及大氣擴散條件，較低的能見度仍可能持續至本周中後期。

沙塵暴｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，下午初段從金鐘添馬公園望向尖沙咀，仍是灰矇矇，有市民在公園內練舞。（廖雁雄攝）

沙塵暴｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，下午初段從金鐘添馬公園望向尖沙咀及西九方向，仍是灰矇矇，空氣質素甚差，不過有市民仍趁午飯時間跑步。（廖雁雄攝）

沙塵暴｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，下午在山頂望向九龍灰矇矇，不過仍無阻遊客遊覽。（廖雁雄攝）