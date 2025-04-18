天氣｜今潮濕有霧及幾陣驟雨　日間炎熱約28度　周末期間有驟雨

一連4日復活節假期展開，天文台今晨（4月18日）指出，一股較為潮濕的偏南氣流正影響廣東沿岸。本港今早沿岸有霧，橫瀾島的能見度曾降至1,000米以下。天文台預測，本港今日大致多雲，有幾陣驟雨。早上沿岸有霧，最低氣溫約24度，日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約28度，相對濕度最高達100%；吹輕微至和緩偏南風。天文台展望，周末期間部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。下周初大致天晴，日間炎熱。



圖為截至4月18日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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下周初天色好轉 中後期有驟雨雷暴

天文台指出，一股偏南氣流會在今明兩日影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨及較為潮濕，日間炎熱。隨著高空反氣旋在下周初稍為增強，廣東沿岸驟雨減少，天色好轉。預料一道低壓槽會在下周中後期為華南帶來驟雨及雷暴。

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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月18日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周日「穀雨」最高29度 下周一達30度

根據天文台九天天氣預報，明日（19日）至下周三（23日）均日間炎熱。其中，明日及周日（20日）復活節、亦為二十四節氣「穀雨」，均有驟雨及薄霧、短暫或部份時間有陽光，均介乎24至29度。下周一（21日）大致天晴，日間炎熱，介乎25至30度。

下周二（22日）至下周六（26日）均有驟雨，其中下周五（25日）局部地區有雷暴。氣溫方面，下周二及周三（23日）仍日間炎熱，最高分別29及28度。下周四（24日）至下周六均大致多雲，氣溫稍為回落，最低均22度，最高分別27及26度。