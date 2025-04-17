沙塵天氣｜走出霧霾見夕陽火燒天　天文台：相信已告一段落(多圖)

過去數日，沙塵天氣一直影響香港，各區上空都一片灰濛濛。天文台今日（17日）表示，本港各區能見度已於昨日（16日）起改善，今日環保署量度的可吸入懸浮粒子PM10濃度與前幾日受沙塵天氣影響時的濃度相比已顯著較低。



天文台指各個沙塵天氣電腦預報模式均預計，廣東沿岸地區的塵粒濃度會在未來一兩日繼續下降，相信今次影響本港的沙麈天氣已「告一段落」。



4月17日日落時分，出現夕陽火燒天，吸引不少人拍攝。荃灣西出現「始料不及的燒天」。（市民藍雨洋拍攝及提供圖片）

4月17日日落時分，出現夕陽火燒天，吸引不少人拍攝，圖為在田灣拍攝的日落。（市民Yiu-hung Chiu拍攝及提供圖片）

昨天轉吹偏東風令能見度普遍在10公里或以上

天文台科學主任今晚發布最新一篇題為〈告別沙塵天氣迎假期〉的《天氣隨筆》，文中指，本港昨天轉吹偏東風，各區能見度已比星期二大為改善，普遍在10公里或以上。

文章指，雖然今日（17日）早上沿岸有薄霧，橫瀾島的能見度曾下降至5,000米以下，但在日間已迅速回升，各區的能見度良好；同時隨着懸浮粒子繼續沉降及被稀釋，今日環保署量度的可吸入懸浮粒子PM10濃度與前幾日受沙塵天氣影響時的濃度相比已顯著較低。

4月17日日落時分，出現夕陽火燒天，吸引不少人拍攝，圖為在大埔拍攝。（市民Cy Lee拍攝及提供圖片）

4月17日日落時分，出現夕陽火燒天，吸引不少人拍攝，圖為在大埔拍攝。（市民Iris Lam拍攝及提供圖片）

各氣象組織預報廣東沿岸塵粒濃度會繼續下降

天文台又指，參考世界氣象組織的沙塵預報區域專業預報中心網站的預報，各個沙塵天氣電腦預報模式均預計廣東沿岸地區的塵粒濃度會在未來一兩日繼續下降，相信今次影響本港的沙麈天氣已「告一段落」。

各個沙塵天氣電腦預報模式均預計廣東沿岸地區的塵粒濃度，會在未來一兩日繼續下降。（天文台圖片）

4月17日日落時分，出現夕陽火燒天，吸引不少人拍攝，圖為在田灣拍攝的日落。（市民Florence Lee拍攝及提供圖片）

4月17日日落時分，出現夕陽火燒天，吸引不少人拍攝，圖為在田灣拍攝的日落。（市民Florence Lee拍攝及提供圖片）

4月17日日落時分，出現夕陽火燒天，吸引不少人拍攝，圖為在田灣拍攝的日落。（市民Florence Lee拍攝及提供圖片）

天文台預測一股偏南氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨及較為潮濕，日間炎熱。展望復活節假期期間，有幾陣驟雨，但部份時間亦有陽光及炎熱。天文台提醒市民，出門前留意天文台的最新天氣預測。

隨著高空反氣旋在下周初稍為增強，廣東沿岸驟雨減少，天色好轉。預料一道低壓槽會在下周中後期為華南帶來驟雨及雷暴。

天文台4月17日下午4時半更新九天天氣預報，展望復活節假期期間，有幾陣驟雨，但部份時間亦有陽光及炎熱。(天文台圖片）

4月17日早上6:50，荃灣西對出天空出現魚鱗。（市民藍雨洋拍攝及提供圖片）

4月17日早上6:50，荃灣西對出天空出現魚鱗。（市民藍雨洋拍攝及提供圖片）

4月17日早上6:50，荃灣西對出天空出現魚鱗。（市民藍雨洋拍攝及提供圖片）

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