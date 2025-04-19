天文台｜復活節假炎熱最高氣溫30度　下周二起一連七日多雲有驟雨

【明日的天氣/復活節天氣】復活節假期第二天，天文台今日(19日)表示，一股潮濕的偏南氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶正覆蓋華南。預測本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨。最低氣溫約25度，最高28度。下午部分時間天色明朗及炎熱。吹和緩偏南風，高地風勢清勁。



天文台展望: 未來兩三日大致天晴，日間炎熱。下周中期短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。



天文台預測本港地區今日(19日)大致多雲，有幾陣驟雨。

高空反氣旋未來兩三日稍增強 天色好轉

天文台表示，高空反氣旋會在未來兩三日稍為增強，廣東沿岸天色好轉，日間炎熱。隨著高空反氣旋在下周中期減弱，該區雲量增多，亦有一兩陣驟雨。受一道低壓槽影響，下周中後期華南驟雨較多及有雷暴。而一股清勁的偏東氣流會在下周末期間影響華南沿岸。

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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月19日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日「穀雨」最高29度 下周一、二達30度

根據天文台九天天氣預報，明日（20日）復活節，亦為二十四節氣「穀雨」，預料部分時間有陽光，早上沿岸有薄霧及局部地區有驟雨。氣温介乎25至29度。明日至下周三(23日)均日間炎熱。

下周一(21日)及下周二(22日) 最低氣温均25度、最高30 度。大致天晴，早晚部分時間多雲，預料下周二局部地區有驟雨。下周三（23日）起一連六天，預料多雲有驟雨。下周三炎熱，氣温介乎25至29度。

下周四(24日) 日間短暫時間有陽光，氣温稍回落至介乎24至28度。隨後兩三天，氣温再跌1至2 度。下周五(25日)介乎23至26度。間中有驟雨及幾陣雷暴。

下周六(26日) 氣温下跌至介乎22 至25度。下下周日(27日) 日間短暫時間有陽光。最低氣温料維持22 度，最高氣温微升至26度。隨後的星期一(28日)氣温上升，最低23度，最高27度。