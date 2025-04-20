天文台預測本周後期天氣不穩　連日有驟雨　氣溫稍降至最低22度

【明日的天氣/復活節天氣】一股潮濕的偏南氣流正影響廣東沿岸。同時，覆蓋該區的雲帶稍為轉薄。不過，本港今早沿岸有薄霧，橫瀾島的能見度曾下降至3000米左右。



本港地區今日天氣預測，下午部份時間有陽光及炎熱，最高氣溫達30度。今晚大致多雲，吹和緩偏南風。展望未來兩三日部份時間有陽光，日間炎熱。本周後期天氣漸轉不穩定。



天文台預測本港今日（20日）下午部份時間有陽光及炎熱，最高氣溫達30度。(香港01攝)

4月20日早上的維多利亞港，天色一般。（天文台實時天氣圖片）

4月20日早上，本港沿岸有薄霧，橫瀾島的能見度曾下降至3000米左右。（天文台實時天氣圖片）

天文台指，受高空反氣旋影響，華南沿岸未來一兩日天色大致良好，日間炎熱。隨着高空反氣旋減弱及一道低壓槽於華南逐漸發展，本週中後期該區有驟雨及雷暴。而一股清勁的偏東氣流會在週末期間影響廣東沿岸，該區氣溫稍為下降。

未來兩日日間炎熱 早上沿岸有薄霧

根據天文台的九天天氣預報顯示，周一（21日）及周二（22日）部份時間有陽光，日間炎熱，最高氣溫達30度，周一早上沿岸有薄霧，周二則局日間短暫時間有陽光及炎熱；周三（23日）及周四（24日）大致多雲，有一兩陣雨，日間部份時間有陽光，氣溫介25至30度，其中周四稍後局部地區有雷暴。

天文台4月20日上午11時半更新九天天氣預報，料復活節假期過後，日間仍然炎熱，本周後期天氣漸轉不穩定。。（天文台圖片）

低壓槽本周中後期殺到 周五有幾陣雷暴 氣溫稍降

天文台預測隨着高空反氣旋減弱及一道低壓槽於華南逐漸發展，本週中後期有驟雨及雷暴，氣溫稍為下降。周五（25日）氣溫稍微下跌，介乎23至26度，多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴；周六大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫介22至25度。

下周日（27日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎23至26度；下周一（28日）氣溫介乎23至27度，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨；下周二（29日）則部份時間有陽光，局部地區有驟雨，氣溫介乎23至28度。

天文台4月20日上午11時半更新九天天氣預報，料本周末氣溫稍降至最低22度。（天文台圖片）

4月18日復活節長假首日，大批市民經機場出境。（黃浩謙攝)

4月18日復活節長假首日，大批市民經機場出境。（黃浩謙攝)

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