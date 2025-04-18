天文台預測復活節假期炎熱最高30度　下周五有雷暴周六跌至22度

【明日的天氣/復活節天氣】天氣過山車又出現。一連四天復活節長假今日（18日）開始，天文台預測日間短暫時間有陽光及炎熱，市區（天文台尖沙咀總部）最高攝氏27度，明日至下周一（19至21日）仍吹南風3級，日間炎熱，下周一料升至30度。



天文台預料一道低壓槽會在下周中後期為華南帶來驟雨及雷暴，料下周五（25日）局部地區有雷暴，到下周六（26日）大致多雲及有幾陣驟雨，同時氣溫也會明顯下降，料下周六市區最低22度。



4月18日復活節長假首日，上午天色欠佳，較為陰沉。

4月18日復活節長假首日，上午天色欠佳，較為陰沉。

4月18日復活節長假首日，上午天色欠佳，較為陰沉。

今日復活節長假首日上午天色欠佳，多區大霧。天文台指一股較潮濕的偏南氣流正影響廣東沿岸，正午時分橫瀾島的能見度維持在1,000米以下。不過下午有望好轉，天文台預測部份時間天色明朗，吹輕微至和緩偏南風。

4月18日復活節首日天色一般，中午時有大霧。（天文台實時天氣圖片）

4月18日復活節首日天色一般，中午時有大霧。（天文台實時天氣圖片）

4月18日復活節首日天色一般，中午時有大霧。（天文台實時天氣圖片）

未來兩日早上沿岸有薄霧 日間炎熱

天文台今日在天氣預測中指出，受偏南氣流影響，明日（19日）廣東沿岸天氣仍然較為潮濕及有幾陣驟雨。隨着高空反氣旋在下週初稍為增強，該區驟雨減少，天色好轉，日間炎熱。

九天天氣預報顯示，明日大致多雲，有幾陣驟雨，早上沿岸有薄霧，日間短暫時間有陽光及炎熱，氣溫介乎24至28度；到下周日（20日）氣溫料升至29度，部份時間有陽光，早上沿岸有薄霧及局部地區有驟雨，日間炎熱；下周一（21日）氣溫再升至介乎25至30度，大致天晴，早晚部分時間多雲，日間炎熱。

天文台4月18日上午11時半更新九天天氣預報，料復活節假期期間日間炎熱，一道低壓槽會在下周中後期為華南帶來驟雨及雷暴。（天文台圖片）

低壓槽下周中後期殺到 周五局部地區有雷暴

天文台預料一道低壓槽會在下周中後期為華南帶來驟雨及雷暴，料由下周二（22日）晚始，局部地區有驟雨，不過至下周四（24日）期間日間短暫時間有陽光及炎熱；到下周五（25日）轉吹東至東北風3至4級，天色顯著轉差，多雲及間中有驟雨，局部地區有雷暴，氣溫降至介乎23至26度；到下周六（26日）仍大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫最低22度。

在接着的周日（27日）大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，仍較清涼，氣溫介乎22至26度。

天文台4月18日上午11時半更新九天天氣預報，料復活節假期期間最高30度，下周末降至最低22度。（天文台圖片）

4月18日復活節長假首日，大批市民經機場出境。（黃浩謙攝)

4月18日復活節長假首日，大批市民經機場出境。（黃浩謙攝)

+ 5

▼4月17日 沙塵天氣過後黃昏火燒天▼



+ 14

▼4月15日 天文台發出最早酷熱天氣警告▼



+ 7

▼4月14日 沙塵天氣襲港空氣污染重▼

