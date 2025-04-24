天氣｜今日有幾陣驟雨　日間炎熱達31度　明日有幾陣狂風雷暴

一股偏南氣流正影響華南沿岸，同時一道低壓槽正為廣東內陸帶來驟雨。天文台預測，本港今日（4月24日）大致多雲。早上最低氣溫約26度。日間部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約31度，新界再高一兩度。稍後有幾陣驟雨，相對濕度最高約95%；吹和緩偏南風。



天文台展望，明日（25日）至星期六（26日）初時，間中有驟雨及幾陣雷暴。星期五晚上轉吹東風，周末期間風勢較大，天氣稍涼。下周初仍有幾陣驟雨。



圖為截至4月24日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月22日 天晴炎熱 熱住跑▼



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低壓槽今明逐漸靠近 部份地區雨勢頗大

天文台指出，一股偏南氣流會在今日繼續為華南沿岸帶來炎熱的天氣。一道低壓槽會在今明兩日影響華南並逐漸靠近沿岸地區，該區驟雨增多及有狂風雷暴，部份地區雨勢頗大。而一股清勁至強風程度的偏東氣流會在周末期間影響廣東沿岸，該區氣溫稍為下降。預料偏東氣流會在下周初緩和，廣東沿岸仍有幾陣驟雨。

▼4月12日 冷鋒下午橫過本港帶來狂風驟雨▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月24日部份晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周末氣溫稍降至23度 勞動節有一兩陣驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（25日）至下周五（5月2日）期間，除下周二（29日）以外均有驟雨。明日（25日）多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，氣溫料在24至27度。周六（26日）有幾陣驟雨。初時驟雨較多，局部地區有雷暴，氣溫稍為降至23至26度。下周日（27日）有一兩陣驟雨，日間部份時間天色明朗，介乎24至27度。

下周一（28日）至下周五均短暫或部份時間有陽光，除下周二以外，連日均有驟雨。下周一料介乎25至29度；下周二（29日）及下周三（30日）則為24至29度。 下周四（5月1日）勞動節料有一兩陣驟雨，與下周五均在24至28度之間。