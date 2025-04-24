天氣｜今日有幾陣驟雨 日間炎熱達31度 明日有幾陣狂風雷暴
撰文：蕭通
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一股偏南氣流正影響華南沿岸，同時一道低壓槽正為廣東內陸帶來驟雨。天文台預測，本港今日（4月24日）大致多雲。早上最低氣溫約26度。日間部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約31度，新界再高一兩度。稍後有幾陣驟雨，相對濕度最高約95%；吹和緩偏南風。
天文台展望，明日（25日）至星期六（26日）初時，間中有驟雨及幾陣雷暴。星期五晚上轉吹東風，周末期間風勢較大，天氣稍涼。下周初仍有幾陣驟雨。
▼4月22日 天晴炎熱 熱住跑▼
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低壓槽今明逐漸靠近 部份地區雨勢頗大
天文台指出，一股偏南氣流會在今日繼續為華南沿岸帶來炎熱的天氣。一道低壓槽會在今明兩日影響華南並逐漸靠近沿岸地區，該區驟雨增多及有狂風雷暴，部份地區雨勢頗大。而一股清勁至強風程度的偏東氣流會在周末期間影響廣東沿岸，該區氣溫稍為下降。預料偏東氣流會在下周初緩和，廣東沿岸仍有幾陣驟雨。
▼4月12日 冷鋒下午橫過本港帶來狂風驟雨▼
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▼天文台九天天氣預報▼
周末氣溫稍降至23度 勞動節有一兩陣驟雨
根據天文台九天天氣預報，明日（25日）至下周五（5月2日）期間，除下周二（29日）以外均有驟雨。明日（25日）多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，氣溫料在24至27度。周六（26日）有幾陣驟雨。初時驟雨較多，局部地區有雷暴，氣溫稍為降至23至26度。下周日（27日）有一兩陣驟雨，日間部份時間天色明朗，介乎24至27度。
下周一（28日）至下周五均短暫或部份時間有陽光，除下周二以外，連日均有驟雨。下周一料介乎25至29度；下周二（29日）及下周三（30日）則為24至29度。 下周四（5月1日）勞動節料有一兩陣驟雨，與下周五均在24至28度之間。
天文台預警低壓槽周四晚殺到 周五六狂風雷暴 珠江口一帶有冰雹天氣｜今日炎熱約30度有一兩陣驟雨 未來兩日驟雨增多及有雷暴天文台料未來兩日炎熱約30度 周末氣温稍下降 5.1勞動節有驟雨天氣｜今日炎熱約30度 稍後有一兩陣驟雨 本周中後期有雷暴