天文台一度預測雷雨區南下影響香港　預測周一早上有驟雨及雷暴

天文台今晚（4月27日）8時半發出特別天氣提示，指與低壓槽相關的雷雨區正影響廣東內陸並向南移動，到晚上10時15分，天文台再指雷雨區正影響珠江口一帶，提醒市民請留意天氣變化。不過雷雨區至午前夜未有南下，本港未落大雨。



天文台預測明日（4月28日，星期一）大致多雲，有幾陣驟雨，早上部分地區驟雨較多及有一兩陣雷暴，沿岸有霧，氣溫介乎22至27度。



天文台雷達圖顯示，4月27日晚上22:12，雷雨區正影響珠江口一帶。(天文台圖片)

【22:15】天文台：與低壓槽相關的雷雨區正影響珠江口一帶，市民請留意天氣變化。

天文台雷達圖顯示，4月27日晚上20:30，雷雨區正向南移動往珠江口一帶，部份雨量的雨量超過100毫米（紅色部份)。(天文台圖片)

閃電區域主要在廣州一帶。(天文台圖片)

【20:30】與低壓槽相關的雷雨區正影響廣東內陸並向南移動，可能會在未來兩三小時影響珠江口一帶。

天文台今日在Facebook專頁發表影片，解說極端降雨情況，以及為何只會個別地方落大雨。（影片截圖)

▼4月12日 冷鋒下午橫過本港帶來狂風驟雨▼



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天文台指一道低壓槽明日為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴

天文台指廣東沿岸明日（4月28日）風勢微弱，而一道低壓槽會為該區帶來驟雨及雷暴。預料一股較乾燥的偏東氣流會在隨後一兩日影響華南沿岸，該區天色好轉。隨着偏東氣流在本周中後期緩和，廣東沿岸日間天氣炎熱，有幾陣驟雨。

天文台4月27日下午4時半更新九天天氣預報。(天文台圖片)

天文台深夜修訂預測 料明早部分地區驟雨較多及有一兩陣雷暴

天文台預測明日（4月28日，星期一）大致多雲，有幾陣驟雨，早上有一兩陣雷暴，沿岸有霧，市區氣溫介乎22至27度，吹微風。不過天文台晚上11時半再更新預測，料明日早上部分地區驟雨較多及有一兩陣雷暴。

天文台料到到周二（4月29日）改吹東至東北風3至4級，初時5級，部分時間有陽光，氣溫回升至介乎24至29度；周三（4月30日）氣溫相若，部分時間有陽光，稍後局部地區有驟雨。

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佛誕日炎熱及有驟雨 入長洲看飄色及搶包山要留意

內地一連五日的五一黃金周（5月1日至5日）周四開始，首日本港也是勞動節假期，天文台預測大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎25至29度；周五至下周日部分時間有陽光，日間炎熱，氣溫最高31度。

下周一（5日）是本港佛誕假期，也是五一黃金周最後一日，當日長洲會舉行太平清醮，下午有飄色巡遊，晚上有搶包山比賽，但天文台預測當日天公不造美，大致多雲，有幾陣驟雨，日間炎熱，氣溫介乎26至30度，前往觀看市民及遊客既要擋雨，也要提防中暑。

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