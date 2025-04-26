天文台料五一黃金周炎熱　佛誕有驟雨　恐影響長洲太平清醮搶包山

現時影響華南沿岸的偏東氣流會在未來一兩日逐漸緩和，天文台今日（4月26日）指出，區內氣溫回升，但仍有幾陣驟雨。一連五日的內地五一黃金周於下周四（5月1日)開始，期間與香港勞動節及佛誕假重疊。



天文台預測黃金周期間，除下周五（5月2日)外，其餘四天均有驟雨，當中一連3天均日間炎熱，下周六（5月3日)市區氣溫最高31度。5月5日為本港佛誕節，長洲會舉行太平清醮及搶包山比賽，不過天公未必造美，天文台預測當日大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫稍回落至介乎26至29度， 料會又濕又熱。



參加長洲太平清醮搶包山選拔賽的選手，200名健兒4月6日參加訓練日。(廖雁雄攝）

參加長洲太平清醮搶包山選拔賽的選手，200名健兒4月6日參加訓練日。(廖雁雄攝）

參加長洲太平清醮搶包山選拔賽的選手，4月6日參加訓練日。2024年「包山后」龔子珊表示，因今年是休息年，整年無特別強度訓練，現時體能為高峰期七成，爬包山時有點吃力。(廖雁雄攝）

+ 4

天文台指一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，預測本港地區今日大致多雲，有一兩陣驟雨，天氣稍涼。最低氣温21 度，最高24度。吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。

天文台預測本港地區今日(26日)大致多雲，有一兩陣驟雨，天氣稍涼。(香港01記者攝)

天文台預測本港地區今日(26日)大致多雲，有一兩陣驟雨，天氣稍涼。(香港01記者攝)

天文台預測本港地區今日(26日)大致多雲，有一兩陣驟雨，天氣稍涼。(香港01記者攝)

天文台表示，現時影響華南沿岸的偏東氣流會在未來一兩日逐漸緩和，該區氣溫回升，但仍有幾陣驟雨。預料另一股較乾燥的偏東氣流會在下周中期影響廣東沿岸，該區日間天氣炎熱。。

圖為天文台今日上午11時30分更新未來九天天氣圖。(天文台網頁截圖)

明日市區最低23度 下周初部分時間有陽光

根據天文台九天天氣預報，明日（27日）大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光。市區氣溫介乎23至27度。最高及最低氣温較天文台之前預測跌1度。

下周一（28日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光及炎熱。氣温介乎25至30度。

下周二及下周三均短暫時間有陽光。兩天最低氣温料24 度，最高則分别28 ，29度。下周二吹東至東北風3至4級、離岸間中5級。

長洲太平清醮搶包山比賽選拔賽4月13日舉行，在初賽中最好成績的24名參賽者，爭取以最短時間攀登約14米高的包山架，有登頂的健兒開心得半空躍起，只靠安全帶繋着。（盧翊銘攝）

長洲太平清醮搶包山比賽選拔賽4月13日舉行，在初賽中最好成績的24名參賽者，爭取以最短時間攀登約14米高的包山架，最快的九男三女健兒入圍。（盧翊銘攝）

長洲太平清醮搶包山比賽選拔賽4月13日舉行，在初賽中最好成績的24名參賽者，爭取以最短時間攀登約14米高的包山架，吸引居民及到島上遊玩「外人」觀看。（盧翊銘攝）

+ 4

佛誕預料有幾陣驟雨

內地五一黃金周由下周四（5月1日) 開始，除了星期五外，其他四日適逢本港勞動節（5月1日）及佛誕（5月5日），以及周六和周日，料不少人會外出遊玩。

天文台預測5月1日吹東風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。預料市區氣溫介乎25至29度。

5月2日短暫時間有陽光，日間炎熱，氣溫介乎25至30度。

5月3日部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間炎熱，氣溫再上升，介乎26至31度。

5月4日大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱，市區氣溫介乎26至30度。

5月5日佛誕，大致多雲，有幾陣驟雨。料介乎26至29度。