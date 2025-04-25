天文台預測周六日有驟雨　五一黃金周日間炎熱　氣溫最高31度

與低壓槽相關的雷雨區今日（25日）影響珠江口，天文台預料下午會有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。藝人謝霆鋒今晚會在啟德體育園主場館舉行第二場演唱會，園方提醒歌迷只可以帶長度35厘米以下的縮骨遮入場。至於明日的天氣，天文台料大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，氣溫介乎23至26度。



內地五一黃金周為5月1日（下周四）至5日，期間會與香港勞動節（5月1日）及佛誕（5月5日）重疊。天文台公布首四日的天氣預測，料日間炎熱，市區氣溫最高31度。



一股清勁至強風程度偏東氣流會在周末期間影響華南沿岸

天文台表示，一道低壓槽今日為華南沿岸帶來不穩定天氣，下午雷雨區正影響珠江口以西一帶。中國東南部的氣壓正在上升，預料一股偏東氣流會在晚上抵達廣東沿岸。

預測一股清勁至強風程度的偏東氣流會在周末期間影響華南沿岸，該區有幾陣驟雨，氣溫稍為下降。隨着偏東氣流緩和，下周初沿岸地區日間炎熱。預料另一股較乾燥的偏東氣流會在下周中期影響廣東沿岸。

藝人謝霆鋒在啟德體育園主場館舉行的四場演唱會4月24日開鑼，是首名在主場館開個唱本地藝人，唱盡他的各首名曲。著名雕塑家任哲為謝霆鋒設計的Mic Stand，以萬里長城和脊柱為靈感，將東方文化的元素巧妙融入其中。（葉志明攝）

天文台預測今晚大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。吹微風，今晚轉吹和緩東至東北風。

藝人謝霆鋒今晚會在啟德體育園主場館舉行第二場演唱會，園方提醒歌迷只可以帶長度35厘米以下的縮骨遮入場。

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周六天氣稍涼市區最低23度 周日日間短暫時間有陽光

天文台預測明日（26日）風勢頗大，吹東風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，天氣稍涼，市區氣溫介乎23至26度。

天文台預測隨後數日日間天氣炎熱，但下周初仍有一兩陣驟雨。星期日（27日）大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫回升至最高28度。

由下周一至三（28至30日）日間炎熱，氣溫介乎25至29度。

藝人謝霆鋒在啟德體育園主場館舉行的四場演唱會4月24日開鑼，不少歌迷場館前來一個指定打卡動作——拿着門票自拍。（廖雁雄攝）

五一黃金周期間日間炎熱 氣溫升至31度

內地五一黃金周下周四5月1日開始，除了5月2日星期五外，其他四日適逢本港勞動節（5月1日）及佛誕（5月5日），以及周六和周日，料不少人會外出遊玩。

天文台預測5月1日吹東風2至3級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱，市區氣溫介乎25至29度。

5月2日大致多雲，日間短暫時間有陽光及炎熱，市區氣溫介乎25至30度。

5月3日部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間炎熱，市區氣溫介乎26至31度。

5月4日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間炎熱，市區氣溫介乎26至31度。

藝人謝霆鋒在啟德體育園主場館舉行的四場演唱會4月24日開鑼，歌迷一早到場，有內地歌迷戴了「謝霆鋒」三字簡體字的頭飾。（廖雁雄攝）