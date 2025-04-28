天文台預測五一黃金周炎熱　佛誕晚上料有幾陣雷暴恐影響搶包山

一連五日的內地五一黃金周將於本周四（5月1日）開始，期間與香港勞動節（5月1日）及佛誕（5月5日）假期重疊。天文台今日（4月28日）指出，黃金周期間廣東沿岸日間天氣炎熱，而受一道雲帶影響，亦有幾陣驟雨。



天文台預料一道低壓槽會在周末期間於華中逐漸發展，並在下周初為廣東帶來驟雨及雷暴，預測佛誕當日晚上驟雨較多及有幾陣雷暴，未知會否影響當晚深夜舉行的長洲太平清醮搶包山比賽。



4月13日舉行的長洲太平清醮搶包山比賽選拔賽，在初賽中最好成績的24名參賽者，爭取以最短時間攀登約14米高的包山架，最快的九男三女健兒入圍。有登頂的健兒開心得半空躍起，只靠安全帶繋着。（盧翊銘攝）

4月13日舉行的長洲太平清醮搶包山比賽選拔賽，在初賽中最好成績的24名參賽者，爭取以最短時間攀登約14米高的包山架，最快的九男三女健兒入圍。（盧翊銘攝）

4月13日舉行的長洲太平清醮搶包山比賽選拔賽，在初賽中最好成績的24名參賽者，爭取以最短時間攀登約14米高的包山架，最快的九男三女健兒入圍。（盧翊銘攝）

明日的天氣：氣溫介乎23至27度 日間部分時間有陽光

天文台指一股較乾燥的偏東氣流會在未來一兩日影響華南沿岸，該區天色好轉。根據天文台九天天氣預報，預測明日（4月29日）氣溫介乎23至27度，濕度介乎60至85％，將吹東至東北風3至4級，初時5級，大致多雲，早上有一兩陣驟雨，日間部分時間有陽光。後日（4月30日）部分時間有陽光，稍後局部地區有驟雨，氣溫介乎24至28度。

天文台4月28日下午5時05分更新九天天氣預報，料五一黃金周期間天氣炎熱，5月5日佛誕假期晚上驟雨較多及有幾陣雷暴。(天文台圖片)

5月1日勞動節市區氣溫上升至最高29度 其後三日最高31度

天文台預測到周四（5月1日）勞動節假期大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，市區氣溫上升至最高29度。天文台指本周後期廣東沿岸風勢微弱，日間天氣炎熱，預測5月2日至4日日間炎熱，市區氣溫重上3字頭，預測周六及日最高31度。

▼4月22日 天晴炎熱熱住跑▼



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低壓槽南下 下周初為廣東帶來驟雨及雷暴

連日好天過後，預料一道低壓槽會在周末期間於華中逐漸發展，並在下周初為廣東帶來驟雨及雷暴。天文台預預測下周一五一黃金周最後一日、即5月5日本港佛誕假期大致多雲，有幾陣驟雨，日間炎熱，市區最高30度，稍後驟雨較多及有幾陣雷暴。

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佛誕假期當日長洲舉行太平清醮，下午有飄色巡遊，料會吸引大批市民及遊客前往；而深夜舉行的搶包山比賽，未知會否受到驟雨及雷暴影響。

天文台預測長假後兩日（5月6日及7日）大致多雲，有幾陣驟雨。