天文台：料未來一兩小時部份地區驟雨較多　大嶼山新界西局部雷暴

天文台於今日（4月28日）清晨6時55分發出特別天氣提示，指位於珠江口一帶的雷雨區正逐漸靠近本港，預料未來一兩小時本港部份地區驟雨較多。市民出門時請留意天氣變化。天文台並於上午7時05分發出雷暴警告，有效至上午9時正，預料大嶼山、新界西部有局部地區雷暴。



天文台今晨指出，一道低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨，同時一道雲帶正覆蓋華南。天文台預測，本港今日大致多雲，有幾陣驟雨。早上部份地區驟雨較多及有一兩陣雷暴，沿岸有霧。日間最高氣溫約27度，相對濕度最高95%；吹微風。天文台展望， 未來兩三日部份時間有陽光，日間炎熱，局部地區有驟雨。



天文台於今日（4月28日）清晨6時55分發出特別天氣提示，指位於珠江口一帶的雷雨區正逐漸靠近本港，預料未來一兩小時本港部份地區驟雨較多。市民出門時請留意天氣變化。（天文台圖片）

圖為截至4月28日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月12日 冷鋒下午橫過本港帶來狂風驟雨▼



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今日續受低壓槽影響 未來一兩日天色好轉

天文台指出，廣東沿岸今日風勢微弱，而一道低壓槽會為該區帶來驟雨及雷暴。預料一股較乾燥的偏東氣流會在未來一兩日影響華南沿岸，該區天色好轉。隨著偏東氣流在本周中後期緩和，廣東沿岸日間炎熱，有幾陣驟雨。

圖為天文台截至4月28日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼4月15日 天文台發出最早酷熱天氣警告▼



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勞動節有幾陣驟雨 立夏料最高30度

根據天文台九天天氣預報，明日（29日）至下周日（5月4日）均短暫或部份時間有陽光，明日及周三（30日）均介乎24度至29度，周三稍後局部地區有驟雨。周四（5月1日）勞動節料有幾陣驟雨，介乎25至29度。

周五（5月2日）至下周二（5月6日）日間炎熱，最高氣溫均30度或以上，其中周六（5月3日）達31度。下周一（5月5日）為二十四節氣的「立夏」，料介乎26至30度。另外，周六起至下周二均有驟雨，當中「立夏」料有幾陣驟雨。