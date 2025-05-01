五一黃金周｜今有幾陣驟雨最高30度　下午或有雷暴　周末期間炎熱

今日（5月1日）為勞動節，亦為內地「五一黃金周」開始。天文台指出，廣東沿岸風勢微弱，同時與高空擾動相關的驟雨正影響內陸地區。天文台預測，本港今日大致多雲，有幾陣驟雨。早上短暫時間有陽光，下午局部地區可能有雷暴。氣溫介乎24至30度，相對濕度最高95%；吹微風。



天文台展望，星期五（2日）及周末期間部份時間有陽光及炎熱，但局部地區有驟雨。隨後一兩日天氣漸轉不穩定。



圖為截至5月1日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月22日 天晴炎熱 熱住跑▼



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將受低壓槽影響 下周初天氣不穏定

天文台指出，一股偏東氣流會在今日繼續影響華南沿岸。而未來數日廣東沿岸風勢微弱，天氣炎熱，同時受高空擾動影響，廣東地區有幾陣驟雨。預料一道低壓槽會在周末期間於華中逐漸發展，並在下周初為廣東帶來驟雨及雷暴。

▼4月12日 冷鋒下午橫過本港帶來狂風驟雨▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月1日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至下周五均有驟雨 佛誕炎熱料有幾陣雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（2日）至下周五（9日）均有驟雨，明日初時能見度較低，局部地區有驟雨。明日至下周一（5日）的佛誕均日間炎熱，最高溫度在30度或以上，其中下周日（4日）達31度。

下周一佛誕亦是二十四節氣的「立夏」，當日長洲舉行舉行太平清醮及搶包山決賽，料有幾陣驟雨，稍後驟雨較多及有幾陣雷暴。

下周二（6日）至下周五均大致多雲，有幾陣驟雨，最低氣溫均25度，最高約29度及30度。其中下周二初時局部地區有雷暴。下周三（7日）及周四（8日）日間短暫時間有陽光及炎熱。