今年首個颱風? 天文台指菲律賓以東有對流雲團 生成機率低於50%
撰文：譚曉彤
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【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測】踏入5月，會否就迎來2025年風季第一個颱風？天文台指菲律賓以東的西北太平洋有對流雲團「蠢蠢欲動」，不過估計發展成熱帶風暴機率低於一半。
另外有一項不利形成的因素，就是南海整體的「熱帶氣旋潛熱」較低。即使熱帶氣旋成功形成，其顯著增強的可能性不大。
一個低壓區可能在周末為菲律賓一帶帶來不穩定天氣
天文台科學主任在最新一篇「天氣隨筆」文章《五一至佛誕長週末天氣劇透》指出，菲律賓以東的西北太平洋亦有對流雲團開始「蠢蠢欲動」，一個低壓區可能在周末為菲律賓一帶帶來不穩定天氣。根據歐洲電腦模式最新預報，估計該低壓區發展成熱帶風暴的機率低於一半。
同時，南海的「熱帶氣旋潛熱」較低，不利熱帶氣旋形成。即使該低壓系統發展成熱帶氣旋，其顯著增強的機會不大。
中央氣象台：可能發展為今年第一號颱風
內地中央氣象台今日在中期預報也指出，料在 五一黃金周期間，在菲律賓附近海域熱帶對流活躍，並可能發展為今年第一號颱風，後期的路徑不確定性較大，對中國東南沿海地區造成影響的可能性較低。
五一黃金周炎熱有驟雨 佛誕或有狂風雷暴
天文台表示，明日（5月1日）勞動節有幾陣驟雨，星期五至日風勢徵弱，日間炎熱，其中在星期六，各區氣溫高達30度或以上。到下周一（5月5日）佛誕，預料一道低壓槽影響廣東沿岸，天氣漸轉不穩，驟雨增多，有機會出現狂風雷暴，不過強降雨影響的位置和時間，不同預報仍有較大分歧。
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