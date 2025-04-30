今年首個颱風?　天文台指菲律賓以東有對流雲團　生成機率低於50%

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測】踏入5月，會否就迎來2025年風季第一個颱風？天文台指菲律賓以東的西北太平洋有對流雲團「蠢蠢欲動」，不過估計發展成熱帶風暴機率低於一半。



另外有一項不利形成的因素，就是南海整體的「熱帶氣旋潛熱」較低。即使熱帶氣旋成功形成，其顯著增強的可能性不大。



歐洲電腦模式的熱帶氣旋活動概率預報顯示，位於菲律賓以東海域的低壓系統在下周初發展成熱帶風暴的機率低於一半。（天文台圖片）

圖為2024年10月8日颱風小犬襲港期間。（資料圖片/夏家朗攝）

圖為2024年10月8日颱風小犬襲港期間。（資料圖片/夏家朗攝）

一個低壓區可能在周末為菲律賓一帶帶來不穩定天氣

天文台科學主任在最新一篇「天氣隨筆」文章《五一至佛誕長週末天氣劇透》指出，菲律賓以東的西北太平洋亦有對流雲團開始「蠢蠢欲動」，一個低壓區可能在周末為菲律賓一帶帶來不穩定天氣。根據歐洲電腦模式最新預報，估計該低壓區發展成熱帶風暴的機率低於一半。

同時，南海的「熱帶氣旋潛熱」較低，不利熱帶氣旋形成。即使該低壓系統發展成熱帶氣旋，其顯著增強的機會不大。

南海的熱帶氣旋潛熱不利熱帶氣旋的發展。(天文台圖片)

中央氣象台：可能發展為今年第一號颱風

內地中央氣象台今日在中期預報也指出，料在 五一黃金周期間，在菲律賓附近海域熱帶對流活躍，並可能發展為今年第一號颱風，後期的路徑不確定性較大，對中國東南沿海地區造成影響的可能性較低。

天文台預計今個星期六，本港各區最高氣溫將上升至30度或以上。（天文台圖片）

五一黃金周炎熱有驟雨 佛誕或有狂風雷暴

天文台表示，明日（5月1日）勞動節有幾陣驟雨，星期五至日風勢徵弱，日間炎熱，其中在星期六，各區氣溫高達30度或以上。到下周一（5月5日）佛誕，預料一道低壓槽影響廣東沿岸，天氣漸轉不穩，驟雨增多，有機會出現狂風雷暴，不過強降雨影響的位置和時間，不同預報仍有較大分歧。