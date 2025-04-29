五一黃金周｜天文台料日間炎熱連日有驟雨　下周一佛誕有幾陣雷暴

【五一黃金周/長洲太平清醮】天文台表示，一股較乾燥的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶覆蓋廣東西部。預測本港地區今日(29日) 部份時間有陽光。市區最高氣溫約27度，新界再高一兩度，日間乾燥。吹和緩東至東北風，初時風勢清勁。



天文台展望未來數日部份時間有陽光，日間炎熱，但5月1 日勞動節有幾陣驟雨。根據未來九天天氣預報，內地五一黃金周一連5天假期，本港短暫或部份時間有陽光，日間炎熱，其中5月5 日佛誕，亦為二十四節氣的「立夏」，當日長洲舉行搶包山決賽，預料多雲有驟雨，稍後驟雨增多及有幾陣雷暴。



天文台預測本港地區今日(29日) 部分時間有陽光。市區最高氣溫約27度，新界再高一兩度，日間乾燥。(香港01 記者攝)

天文台預測本港地區今日(29日) 部分時間有陽光。日間乾燥。吹和緩東至東北風，初時風勢清勁。(香港01記者攝)

本周後期炎熱有驟雨 下周初有雷暴

天文台預測一股偏東氣流會在明日(30 日)繼續影響華南沿岸。隨後數日廣東沿岸風勢微弱，天氣炎熱，同時受一道雲帶影響，廣東地區有幾陣驟雨。預料一道低壓槽會在周末期間於華中逐漸發展，並在下周初為廣東帶來驟雨及雷暴。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月29日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五至下周一30度或以上 佛誕驟雨較多及有雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（30日）至下周日（5月4日）均部份或短暫時間有陽光，明日稍後局部地區有驟雨，料介乎24至28度。周四(5月1 日)勞動節料大致多雲，有幾陣驟雨，介乎24至29度。

周五（5月2日）至下周一（5月5日）均日間炎熱，最高氣溫均30度或以上。其中周六（5月3日）及下周日（5月4日）達31度。下周一（5月5日）為佛誕，以及為二十四節氣的「立夏」，料氣温介乎26至30度之間。

另外，明天起至下周四（5月8日）均有驟雨，其中「立夏」稍後驟雨較多及有幾陣雷暴。下周二至下周四、最低氣温回落至25度。最高則29、30度。

▼4月22日 天晴炎熱 熱住跑▼

