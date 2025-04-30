五一黃金周｜天文台料勞動節驟雨兼炎熱 下周一佛誕或有狂風雷暴
【五一黃金周／長洲太平清醮】天文台今日（4月30日)指出，預測明日（5月1日）勞動節有幾陣驟雨，星期五至日風勢徵弱，日間炎熱，其中在星期六，各區氣溫高達30度或以上。
到下周一（5月5日）佛誕，預料一道低壓槽影響廣東沿岸，天氣漸轉不穩，驟雨增多，有可能出現狂風雷暴，不過強降雨影響的位置和時間，不同預報仍有較大分歧。當日長洲會舉行太平清醮，下午有飄色巡遊，深夜有搶包山，未知會否受影響。
天文台提醒市民計劃未來數日活動，以及在下星期二（5月6日)上學上班前，先參考天文台的最新天氣預測。
五一勞動節：料有幾陣驟雨 下午局部地區可能有雷暴
天文台在最新一篇天氣隨筆《五一至佛誕長週末天氣劇透》表示，預測明日勞動節高空擾動逐漸靠近華南沿岸，其相關的雷雨帶會影響廣東內陸，並在下午靠近珠江口一帶。天文台預料本港會有幾陣驟雨，早上短暫時間有陽光，下午局部地區可能有雷暴。
天文台預測周五至周日：日間炎熱、局部地區有驟雨
天文台指隨着高空擾動遠離，星期五至星期日（5月2日至4日）本港風勢微弱，日間炎熱，但局部地區有驟雨。自動分區天氣預報估計星期六（5月3日），本港各區最高氣溫將上升至30度或以上，上水、石崗、流浮山及機場將錄得32度。
▼4月22日 天晴炎熱 熱住跑▼
周一佛誕：天氣不穩、或有狂風雷暴
天文台預料一道低壓槽會在周末期間於華中逐漸發展，並在下星期一至二（5月5日至6日）靠近廣東沿岸，天氣會漸轉不穩定。由於大氣中層波動和高層輻散的配合，星期一稍後至星期二珠江口一帶驟雨增多，並有機會出現狂風雷暴。
不過，歐洲、英國及廣東的電腦預報模式，對珠江口一帶地區受強降雨影響的位置和時間，仍存在較大分歧。
廣東電腦模式預測強降雨區頗為接近珠江口
歐洲電腦模式預測下周一及二（5月5日及6日）強降雨區主要影響廣東內陸；
英國電腦模式預測強降雨區主要在下周一影響廣東沿岸，並延續至下周二，但會比周一稍緩和；
廣東電腦模式預測強降雨區星期一頗為接近珠江口，但快來快去，到周二雨區大致消散。
周日日間炎熱 氣溫最高31度
九天天氣預報顯示，明日吹微風2級，大致多雲，有幾陣驟雨，早上短暫時間有陽光，下午局部地區可能有雷暴。到周五（5月2日）短暫時間有陽光，初時能見度較低，局部地區有驟雨，日間炎熱；周六（5月3日）天氣情況相若，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間炎熱。
到周日（5月4日)吹南至東南風2至3級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間炎熱，氣溫最高31度。下星期一（5月5日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱，氣溫最高30度，稍後驟雨較多及有幾陣雷暴。