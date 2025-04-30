五一黃金周｜天文台料勞動節驟雨兼炎熱　下周一佛誕或有狂風雷暴

【五一黃金周／長洲太平清醮】天文台今日（4月30日)指出，預測明日（5月1日）勞動節有幾陣驟雨，星期五至日風勢徵弱，日間炎熱，其中在星期六，各區氣溫高達30度或以上。



到下周一（5月5日）佛誕，預料一道低壓槽影響廣東沿岸，天氣漸轉不穩，驟雨增多，有可能出現狂風雷暴，不過強降雨影響的位置和時間，不同預報仍有較大分歧。當日長洲會舉行太平清醮，下午有飄色巡遊，深夜有搶包山，未知會否受影響。



天文台提醒市民計劃未來數日活動，以及在下星期二（5月6日)上學上班前，先參考天文台的最新天氣預測。



五一黃金周將至，香港政府預計有大批市民和旅客來往香港、內地和澳門。（資料圖片/黃浩謙攝）

4月22日天晴炎熱，在中環海旁，外出女士戴帽或開遮擋太陽。（黃浩謙攝）

歐洲電腦模式預測明日珠江口一帶有驟雨（左）；利用集合預報資料製作的雷暴發生概率預測圖顯示明日稍後廣東沿岸地區可能有雷暴（右）。（天文台圖片）

五一勞動節：料有幾陣驟雨 下午局部地區可能有雷暴

天文台在最新一篇天氣隨筆《五一至佛誕長週末天氣劇透》表示，預測明日勞動節高空擾動逐漸靠近華南沿岸，其相關的雷雨帶會影響廣東內陸，並在下午靠近珠江口一帶。天文台預料本港會有幾陣驟雨，早上短暫時間有陽光，下午局部地區可能有雷暴。

4月30日上午8時的衛星雲圖顯示與高空擾動相關的雲帶及對流雲團正覆蓋內陸地區。（天文台圖片）

天文台預測周五至周日：日間炎熱、局部地區有驟雨

天文台指隨着高空擾動遠離，星期五至星期日（5月2日至4日）本港風勢微弱，日間炎熱，但局部地區有驟雨。自動分區天氣預報估計星期六（5月3日），本港各區最高氣溫將上升至30度或以上，上水、石崗、流浮山及機場將錄得32度。

天文台預計今個星期六，本港各區最高氣溫將上升至30度或以上。（天文台圖片）

▼4月22日 天晴炎熱 熱住跑▼



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周一佛誕：天氣不穩、或有狂風雷暴

天文台預料一道低壓槽會在周末期間於華中逐漸發展，並在下星期一至二（5月5日至6日）靠近廣東沿岸，天氣會漸轉不穩定。由於大氣中層波動和高層輻散的配合，星期一稍後至星期二珠江口一帶驟雨增多，並有機會出現狂風雷暴。

不過，歐洲、英國及廣東的電腦預報模式，對珠江口一帶地區受強降雨影響的位置和時間，仍存在較大分歧。

不同電腦模式對下星期一及星期二（5月5日及6日）珠江口一帶地區降雨的位置與時間仍存在較大分歧。(天文台圖片)

廣東電腦模式預測強降雨區頗為接近珠江口

歐洲電腦模式預測下周一及二（5月5日及6日）強降雨區主要影響廣東內陸；

英國電腦模式預測強降雨區主要在下周一影響廣東沿岸，並延續至下周二，但會比周一稍緩和；

廣東電腦模式預測強降雨區星期一頗為接近珠江口，但快來快去，到周二雨區大致消散。

天文台4月30日下午4時半更新九天天氣預報。(天文台圖片)

周日日間炎熱 氣溫最高31度

九天天氣預報顯示，明日吹微風2級，大致多雲，有幾陣驟雨，早上短暫時間有陽光，下午局部地區可能有雷暴。到周五（5月2日）短暫時間有陽光，初時能見度較低，局部地區有驟雨，日間炎熱；周六（5月3日）天氣情況相若，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間炎熱。

到周日（5月4日)吹南至東南風2至3級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間炎熱，氣溫最高31度。下星期一（5月5日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱，氣溫最高30度，稍後驟雨較多及有幾陣雷暴。

4月13日舉行的長洲太平清醮搶包山比賽選拔賽，在初賽中最好成績的24名參賽者，爭取以最短時間攀登約14米高的包山架，最快的九男三女健兒入圍。有登頂的健兒開心得半空躍起，只靠安全帶繋着。（盧翊銘攝）

4月13日舉行的長洲太平清醮搶包山比賽選拔賽，在初賽中最好成績的24名參賽者，爭取以最短時間攀登約14米高的包山架，最快的九男三女健兒入圍。（盧翊銘攝）