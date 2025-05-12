天文台預測「520」有雨及雷暴　今最低21度未成本世紀最涼母親節

今日（11日）是母親節，一道五月天冷鋒昨晚（10日）橫過本港，氣溫下降未如預期低，天文台今早在尖沙咀總部錄得最低攝氏21度，較預測下限高2度，未能成為2000年以來本世紀暫時最清涼母親節。



天文台預測高空擾動會在下周初為華南沿岸帶來不穩定天氣，下周二5月20日普通話讀意與「我愛您」相近，為內地近年興起的另一情人節，計劃當日外出慶祝的情侶要留意天氣，天文台預測大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光。



5月11日母親節，市民到旺角花墟買花束送給媽媽。（周令知攝）

5月11日母親節，市民到旺角花墟買花束送給媽媽。（周令知攝）

5月11日母親節，市民到旺角花墟買花束送給媽媽。（周令知攝）

最低氣溫比天文台原預測高2度 本世紀暫氣溫第4低母親節

今日母親節，市區氣溫介乎21至29.5度，中午前天色轉好。天文台昨日預測，受一道南下冷鋒影響，市區會降至19度，跌穿2023年5月14日所創下的本世紀（2000年起計）最清涼母親節（最低20.2度）紀錄，但最終紀錄未能刷新，位列第四低，高於2006年（20.5度）及2008（20.7度）母親節。

5月11日各區錄得的最低氣溫。(天文台圖片)

天文台表示，一股較乾燥的東北季候風會在未來一兩日為華南帶來大致良好的天氣。預料受偏南氣流影響，本周中至後期廣東天氣炎熱，亦有一兩陣驟雨。而高空擾動會在下周初為華南沿岸帶來不穩定天氣。

天文台5月11日下午4時半更新九天天氣預報。(天文台圖片)

周二起日間氣溫重上3字頭 有驟雨、日間炎熱

天文台預測明日（12日）氣溫介乎22至29度，吹東至東北風4級，大致天晴及乾燥，相對濕度低至45%。周二（13日）起日間氣溫重上3字頭，市區最高31度，主要吹東至東南風或南至東南風，到周五（16日）起轉吹南風2至3級。天文台預測周三（14日）起部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間炎熱。

5月11日母親節，旺角花墟買花店都推出送給母親的花束，多有康乃馨。（周令知攝）

5月11日母親節，旺角花墟買花店都推出送給母親的花束，多有康乃馨。（周令知攝）

下周二5月20日為特別情人節「520」，天文台預測大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎27至30度。