天文台特別天氣提示｜雷雨區南下　未來兩三小時新界有狂風雷暴

天文台今日（6日）下午4時45分，發出特別天氣提示，指與低壓槽相關的雷雨區正影響珠江口一帶，預料未來兩三小時新界部分地區雨勢較大及有狂風雷暴，提醒市民請留意天氣變化。



天文台預測今晚初時，新界部份地區雨勢較大及有狂風雷暴，最低氣溫約27度。明日（7日）日間短暫時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約31度，新界再高一兩度，吹輕微至和緩東至東南風。



天文台雷達圖顯示，在5月6日下午4時48分，雷雨區已覆蓋新界北部份地區。（天文台圖片）

天文台預測本港地區今日(6日)大致多雲，有幾陣驟雨。局部地區有雷暴。(香港01 記者攝)

【17:00】天文台指與低壓槽相關的驟雨及雷暴下午影響深圳及新界北部，部分地區錄得超過10毫米的雨量。此外，一個低壓區為南海中部帶來不穩定天氣。

【16:45】天文台：與低壓槽相關的雷雨區正影響珠江口一帶，預料未來兩三小時新界部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。市民請留意天氣變化。

【16:00】雷暴警告有效期延長至18:30。

【14:00】雷暴警告有效期延長至14:30。

【12:15】雷暴警告有效期延長至14:30。

【10:45】天文台發出雷暴警告。

天文台預測本港地區今日(6日)大致多雲，有幾陣驟雨。(香港01 記者攝)

天文台預測周日母親節局部地區有雷暴

天文台今日(6日)下午4時半更新天氣預測，指隨著現時影響廣東的低壓槽逐漸減弱，未來一兩日沿岸地區日間炎熱，驟雨減少。不過另一道低壓槽會在接近周末靠近華南沿岸地區，周末期間天氣不穩定。預料一股偏東氣流會在下周初影響廣東沿岸，氣溫稍為下降。

天文台展望未來兩三日短暫時間有陽光，仍有一兩陣驟雨，日間炎熱。根據天文台未來九天天氣預報，下周日(11日)母親節天氣仍然不穩定，預料會多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，氣温介乎23至27度。

明日至周五日間炎熱 氣温最高達32 度

根據天文台未來九天天氣預報，明日(7日) 起至周五(9日) 均日間炎熱，預測明日大致多雲，有幾陣驟雨，早上局部地區驟雨較多及有雷暴，日間短暫時間有陽光及炎熱。周四（8日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間炎熱；到周五（9日）部分時間有陽光，日間炎熱，稍後有幾陣驟雨及雷暴。

有驟雨及短暫或部分時間有陽光。明日及周四氣温介乎 26至31 度。周五氣温進一步上升至27至32 度。當日稍後有幾陣驟雨及雷暴。

天文台4月6日下午4時30分更新九天天氣預圖。（天文台截圖）

低壓槽周末靠近華南沿岸 天文台料周六氣溫一夜跌8度

隨著一道低壓槽會在接近周末靠近，周六(10日) 漸轉吹北至東北風4級， 大致多雲，間中有驟雨及雷暴，氣温下跌，最低氣温24度，較早一日最高氣温跌8度。最高29度。

下周日(11日)母親節天氣仍然不穩定，天文台料多雲有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。氣温回落至23至27度。

下周一(12日)至下周四(15日)，仍然有驟雨，周一日間短暫時間有陽光，氣温微升至介乎24至28度、隨後兩三天、氣温逐日上升、至下周三及下周四、最低氣温回升至26 、27度、最高達31度，日間炎熱。