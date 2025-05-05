長洲太平清醮｜天文台料下午2時飆至31度 稍後有幾陣驟雨及雷暴
撰文：歐陽德浩
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【長洲太平清醮／太平清醮／長洲／新渡輪／搶包山／天氣】今日（5月5日）為佛誕及廿四節氣的「立夏」，長洲舉行太平清醮及搶包山決賽。天文台預計，長洲氣溫在下午1時至2時達到頂峰的31度。不過市民須注意，雖然目前有陽光及天氣炎熱，但稍後時間有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。
長洲氣溫下午1時至2時達到頂峰的31度
截至今早11時50分，天文台錄得氣溫28.1度，預計全日介乎26至32度，相對濕度78%，京士柏紫外線指數為6，屬於高。根據自動分區天氣預報，長洲氣溫在下午1時至2時達到頂峰的31度。
天文台預計，今日部份時間有陽光，天氣炎熱，稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，吹和緩南至東南風，高地風勢間中清勁。
本周六天氣最為惡劣 有幾陣驟雨及雷暴
天文台表示，一道低壓槽會將於明日（6日）為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。隨着該低壓槽逐漸減弱，本周中後期沿岸地區天色較為明朗，天氣炎熱，預料另一道低壓槽在周末期間，為華南帶來不穩定天氣。
根據九天天氣預報顯示，由今日開始至下周三（14日）都有一兩陣驟雨，又以本周六（10日）天氣最為惡劣。當日氣溫為24至29度，多雲、有幾陣驟雨及雷暴，稍後時間驟雨較多，降雨概率為「中高」。