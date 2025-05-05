長洲太平清醮｜新渡輪船期一覽　配合搶包山凌晨1時15分設加班船

【長洲太平清醮／太平清醮／長洲／船期／新渡輪／搶包山】長洲太平清醮今日（5日）舉行，新渡輪特別加密中環往來長洲之渡輪班次，高峰期每小時載客量較平日增加近兩倍，班次達1個小時接近6班。另外為配合凌晨舉行的搶包山比賽，將在周二（6日）凌晨1時15分增設由長洲開往中環的普通渡輪加班服務。



新渡輪特別在周二（6日）凌晨1時15分增設由長洲開往中環的普通渡輪加班服務。（新渡輪提供圖片）

新渡輪在長洲太平清醮特別加密中環往來長洲之渡輪班次。 (資料圖片／盧翊銘攝）

長洲太平清醮｜新渡輪調動所有後備船隻 高峰期班次1小時近6班

太平清醮會景巡遊於今午約1時30分舉行，預計由中環前往長洲的人流高峰期為早上10時至下午1時。新渡輪將調動所有後備船隻以疏導人流，高峰期每小時載客量較平日增加近兩倍，班次達1個小時接近6班。

一般而言，普通渡輪船程約為55至60分鐘，高速船船程約為35至40分鐘。

長洲太平清醮｜配合搶包山比賽 凌晨1時15分特別開設加班船

新渡輪為配合凌晨舉行的搶包山比賽，特別在周二（6日）凌晨1時15分增設由長洲開往中環的普通渡輪加班服務，方便市民觀賞比賽後返回市區。

若乘客錯過該加班船，則需要滯留在長洲最少1個鐘。按正常航班時間表，最快在凌晨2時20分及5時10分，再有高速船從長洲碼頭開出。

長洲太平清醮｜航班有機會提早滿座 建議提早30分鐘到碼頭

另外，由於今日航班有機會提早滿座，航班或較時間表所列明的時間提早開出。乘客應在航班開出時間前至少30分鐘抵達碼頭，再等候職員或警方的指示登船。

乘客如有查詢，可致電新渡輪顧客服務電話專線（2131 8181），或瀏覽新渡輪企業網站或「新渡輪」手機應用程式取得資訊。