長洲太平清醮｜市民提早入島「霸靚位」 睇演員扮哪吒、陳茂波等

今日（5日）是五一黃金周的最後一日，亦是長洲太平清醮，不少人都入島觀看飄色巡遊及搶包山。早上9時許，中環碼頭已聚集大批乘客等坐船。有市民稱已連續觀看飄色巡遊20年，為提早入島「霸靚位」，今早八時多已到碼頭，希望觀看小演員扮演哪吒、財政司司長陳茂波、醫務衛生局局長盧寵茂等。



5月5日佛誕，長洲舉行太平清醮，有搶包山及飄色巡遊，長洲各方在5月1日已全力準備。(梁鵬威攝）

5月5日佛誕，長洲舉行太平清醮，有搶包山及飄色巡遊，長洲各方在5月1日已全力準備。(梁鵬威攝）

已連續觀看飄色巡遊20年的楊小姐指，因擔心稍後長洲封路，故今早8時多已到碼頭，希望早些入島打卡及「霸靚位」觀看飄色。她認為每年飄色主題均十分有趣，估計今年的主題將包括美國總統特朗普加關稅、電影《哪吒之魔童鬧海》等。

周先生指，入長洲會先購買平安包，寓意「平平安安」，再觀看飄色巡遊，估計於下午二時許離開，因擔心稍後會有較多人排隊搭船。他指，本想留下觀看「搶包山」比賽，惟因明日需工作，只好提早離開。

5月5日佛誕，長洲舉行太平清醮，有搶包山及飄色巡遊，長洲各方在5月1日已全力準備。(梁鵬威攝）

東堤麒麟隊持旗手提早入長洲做準備。麥先生（左一）及何先生（右一）。（譚曉彤攝）

旗手提早到長洲準備

除了觀賞飄色的市民，提早出發的還有工作人員，包括東堤麒麟隊7名持旗手，其中一人參與飄色巡遊10年。他們表示擔心長洲封路，故提早到場準備。

參與活動4年的何先生表示，期待看到小朋友扮演社會人物，反映時事。參與10年的麥先生則表示希望看到有人扮。