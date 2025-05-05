長洲太平清醮｜大批市民一早入長洲　婦人首看飄色：驚走咗冇得睇

今日（5日）是農曆四月初八佛誕，長洲按傳統舉行太平清醮，長洲太平清醮飄色巡遊下午舉行，大批市民提早出發，在中環碼頭排隊乘搭渡輪，新渡輪加開多班船。



秀茂坪居民李女士表示，這次她第一次親身看飄色巡色，「年紀大，走咗冇得睇嘛」，所以連同兩名朋友一同到長洲。她又希望吃到平安包，祈求身體健康。



大批市民提早乘搭渡輪到長洲。(譚曉彤攝)

大批市民提早乘搭渡輪到長洲。(譚曉彤攝)

大批市民提早乘搭渡輪到長洲。(譚曉彤攝)

大批市民提早乘搭渡輪到長洲。(譚曉彤攝)

警方劃出排隊區 料1小時6班船

在中環碼頭外，警方以鐵馬劃出排隊區，放置指示牌等。警員向坐在休憩區的市民及旅客表示，預計稍後人流增多，呼籲他們改到其他地方休息。

在中環5號碼頭外職員指示市民排隊，亦有急救員在場戒備。新渡輪早前表示，預計由中環前往長洲的人流高峰期為上午10時至下午1時，高峰期載客班次料達1小時接近6班。

警方在中環碼頭外以鐵馬劃出排隊區。(譚曉彤攝)

警方在中環碼頭外以鐵馬劃出排隊區。(譚曉彤攝)

警員呼籲在碼頭附近市民改到其他地方休息。(譚曉彤攝)

婦人偕朋友首到長洲看飄色

李女士與兩名朋友住在秀茂坪，早上7時出門口，提早在高峰期之前乘搭9時快船到長洲。李女士說住在香港52年，年紀大加上行動不便，幸好有朋友一同出行，稱「年紀大，走咗冇得睇嘛」。

她最希望看到小朋友扮演不同的角色，以及品嚐平安包：「求身體健康，乜都唔要，淨係要身體健康。年紀大，呢度痛嗰度痛。」

李女士(圖中) 偕朋友首到長洲看飄色、「驚年紀大，走咗無得睇。」(譚曉彤攝)

大批市民提早乘搭渡輪到長洲。(譚曉彤攝)

大批市民提早乘搭渡輪到長洲。(譚曉彤攝)

新渡輪加開多班船接載市民到長洲。(譚曉彤攝)

▼5月1日 長洲各方準備舉行太平清醮▼

