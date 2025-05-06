五一黃金周｜今日最高30度　早上驟雨較多及有雷暴　未來數天炎熱

撰文：蕭通
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與低壓槽相關的驟雨正影響廣東內陸，並逐漸靠近沿岸地區。此外，一個低壓區正為南海中部帶來不穩定天氣。天文台預測，本港今日（5月6日）大致多雲，有幾陣驟雨。初時驟雨較多及有幾陣雷暴。日間最高氣溫約30度，相對濕度最高95%；吹輕微至和緩偏南風。天文台展望，未來兩三日短暫時間有陽光，仍有一兩陣驟雨，日間炎熱。

圖為截至5月6日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月12日　冷鋒下午橫過本港帶來狂風驟雨▼

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本周中後期天色較明朗　周末期間天氣不穩

天文台指出，一道低壓槽會在今日為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。隨著該低壓槽逐漸減弱，本周中至後期沿岸地區天色較為明朗，天氣炎熱。預料另一道低壓槽會在周末期間為華南帶來不穩定天氣。

▼3月26日　天晴溫暖，尖沙咀海旁春日和暖▼

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▼天文台九天天氣預報▼

圖為天文台截至5月6日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日至周五炎熱　周末期間有驟雨雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（7日）至下周三（14日）均有驟雨。明日至周五（9日）炎熱，最高氣溫均在30度或以上，周五達31度。 周六（10日）及下周日（11日）有幾陣驟雨及雷暴，下周一（12日）至周三均有一兩陣驟雨，其中下周三炎熱最高30度。

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