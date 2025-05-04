北上注意｜廣州迎強對流天氣下冰雹　不排除出現局地龍捲風可能

今天（5月4日）廣東北部強降雨仍在繼續，截至14時強雷雨雲團正在影響肇慶北部、清遠、韶關河源北部等地。據@廣東天氣 消息，5月4日午後，廣州多地發佈雷雨大風預警信號，花都區更是出現冰雹，不排除出現局地龍捲風的可能，提醒公眾做好防護，盡量不要外出。



廣州花都區出現了冰雹。（@廣東天氣）

據廣東天氣消息，4-5日，粵北、珠江三角洲有大雨局部暴雨或大暴雨，其餘市縣有雷陣雨局部大雨，雷雨時部分市縣伴有短時強降水、7～9級短時大風；6日，珠江三角洲西部、陽江有中到大雨局部暴雨；7日，中北部市縣有中雷雨，局地暴雨。

廣東暴雨預警。（@廣東天氣）

廣州市氣象台5月4日午間預計，4日午後廣州雷雨又趨活躍，有中雷雨局部暴雨，需重點關注西北部地區。預計5日至6日夜間廣州雷雨更明顯，有中到大雨局部暴雨，局地伴有短時大風、短時強降水和雷電等強對流天氣。

廣州花都區出現了冰雹。（@廣東天氣）

廣州從化、花都、白雲等區午後（5月4日）分別發佈雷雨大風預警信號。在15時35分和15時41分，花都區更發佈冰雹橙色預警信號和雷雨大風橙色預警信號，預計未來2小時花都將有強雷雨，陣風9-10級並伴有強雷電、短時強降水和局地冰雹，不排除出現局地龍捲風的可能，請公眾立即做好防護，妥善安置戶外物品，盡量不要外出，遠離孤立簡易棚屋和大樹。