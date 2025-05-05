五一黃金周｜今日佛誕炎熱達31度　與明日均有幾陣驟雨及雷暴

今日（5月5日）為佛誕及二十四節氣的「立夏」，長洲會舉行舉行太平清醮及搶包山決賽。天文台預測，本港今日大致多雲。早上最低氣溫約26度。日間部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約31度，新界再高一兩度。稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，相對濕度最高95%。吹和緩南至東南風，高地風勢清勁。天文台展望，未來兩三日日間炎熱，星期二（6日）有幾陣驟雨。



圖為截至5月5日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月12日 冷鋒下午橫過本港帶來狂風驟雨▼



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將受另一道低壓槽影響 本周後期天氣不穩

天文台指出，一道低壓槽會在今日稍後至明日為廣東帶來驟雨及雷暴。而一股偏南氣流會在本周中後期影響華南沿岸，該區天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。預料另一道低壓槽會在本周後期為華南帶來不穩定天氣。

▼4月15日 天文台發出最早酷熱天氣警告▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月5日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日至周五炎熱 周末期間有雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（6日）至下周二（13日）均有驟雨，明日至周五（9日）炎熱，氣溫均最高30度。其中明日有幾陣驟雨，初時有幾陣雷暴。

周六（10日）至下周二大致多雲，周六及下周日（11日）有幾陣驟雨及雷暴，下周一（12日）及周二有幾陣驟雨。連日最高氣溫約28及29度。