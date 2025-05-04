太平清醮搶包山｜佛誕看飄色要防中暑　天文台料晚上局部地區雷暴

【明日的天氣／佛誕／立夏／天文台／長洲／太平清醮／搶包山／飄色／五一黃金周／低壓槽／雷暴】明日（5日）是內地五一黃金周最後一日，也是本港佛誕公眾假期，長洲將舉行太平清醮，下午有飄色巡遊、深夜有搶包山比賽。天文台預測一道低壓槽會在明晚至星期二（6日）為廣東帶來驟雨及雷暴，預測本港明日日間部分時間有陽光及炎熱，稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。



天文台預料另一道低壓槽會在本周後期為華南帶來不穩定天氣，有幾陣驟雨及雷暴，驟雨將持續至其後兩三日。



+ 20

明日「立夏」 日間炎熱市區最高30度

明日為二十四節氣中的「立夏」，代表進入夏天；預測一道低壓槽會在明晚至星期二為廣東帶來驟雨及雷暴。

天文台預測明日市區氣溫介乎26至30度，吹南風3級，大致多雲，日間部分時間有陽光及炎熱，稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。以此推斷對長洲太平清醮飄色巡遊影響不大，但未知深夜搶包山比賽，會否受到雷暴影響。

5月5日佛誕，長洲當日舉行太平清醮，有搶包山及飄色巡遊，長洲各方在5月1日已全力準備。(梁鵬威攝）

5月5日佛誕，長洲當日舉行太平清醮，有搶包山及飄色巡遊，長洲各方在5月1日已全力準備。(梁鵬威攝）

周二初時有幾陣雷暴 其後3日有驟雨及炎熱

至於星期二長假後復工復課，天文台預測大致多雲，有幾陣驟雨，初時有幾陣雷暴，下午短暫時間有陽光及炎熱，氣溫介乎25至30度。

天文台預測一股偏南氣流會在本周中後期影響華南沿岸，該區天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。九天天氣預報顯示，本周三至五有一兩陣驟雨，日間部分時間有陽光及炎熱，市區氣溫介乎26至30度。

天文台5月4日上午11時半更新九天天氣預報，料本周多數日子有雨，局部地區有雷暴。（天文台網頁圖片)

5月5日佛誕，長洲當日舉行太平清醮，有搶包山及飄色巡遊，長洲各方在5月1日已全力準備。(梁鵬威攝）

5月5日佛誕，長洲當日舉行太平清醮，有搶包山及飄色巡遊，長洲各方在5月1日已全力準備。(梁鵬威攝）

另一道低壓槽本周後期帶來雷暴

天文台預料另一道低壓槽會在本周後期為華南帶來不穩定天氣，預測本周六（10日）多雲，有幾陣驟雨及雷暴，由吹微風2級漸轉東北風3級；到下周日（11日）多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，吹東至東北風3至4級；其後兩日（12及13日）大致多雲，有幾陣驟雨。