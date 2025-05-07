黃色暴雨警告生效逾一小時後取消　天文台：仍須警覺河道氾濫危險

一道低壓槽持續為珠江口一帶帶來驟雨及雷暴，天文台今日（7日）下午1時22分發出黃色暴雨警告信號，至下午2時25分取消。天文台指，雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。



至於下午約1時發出的局部地區大雨提示提到，荃灣區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。



天文台展望，未來一兩日部份時間有陽光及炎熱，亦有一兩陣驟雨。星期五（9日）稍後至星期六（10日）天氣漸轉不穩定，間中有驟雨。



一道低壓槽持續為珠江口一帶帶來驟雨及雷暴，天文台今日（7日）下午1時22分發出黃色暴雨警告信號。（譚曉彤攝）

一道低壓槽持續為珠江口一帶帶來驟雨及雷暴，香港今早多處地區錄得約10毫米雨量，新界西及大嶼山部份地區的雨量更超過30毫米。（胡家欣攝）

根據天文台九天天氣預報，明日（8日）至下周四（15日）均有驟雨。（胡家欣攝）

【23:40】天文台發出強烈季候風信號。預料本港吹強風，平均風速每小時超過40公里。

【21:00】天文台取消雷暴警告。

【18:10】雷暴警告生效時間延長至21:00。

【16:10】雷暴警告生效時間延長至20:00。

【14:25】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【14:10】雷暴警告生效時間延長至16:30。

【13:22】天文台發出黃色暴雨警告信號。

一道低壓槽5月7日中午持續為珠江口一帶帶來驟雨及雷暴，天文台發出黃色暴雨警告一小時。下午初段灣仔金鐘海旁仍間中有微雨。(黃浩謙攝）

一道低壓槽5月7日中午持續為珠江口一帶帶來驟雨及雷暴，天文台發出黃色暴雨警告一小時。下午初段灣仔金鐘海旁仍間中有微雨。(黃浩謙攝）

一道低壓槽5月7日中午持續為珠江口一帶帶來驟雨及雷暴，天文台發出黃色暴雨警告一小時。下午初段灣仔金鐘海旁仍間中有微雨。(黃浩謙攝）

【12:54】天文台發出局部地區大雨提示：荃灣區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

【12:38】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民提高警覺。

【11:40】天文台：與低壓槽相關的雷雨持續影響珠江口一帶，預料未來兩三小時本港部份地區雨勢較大，市民請留意天氣變化。

【09:40】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民提高警覺。

【08:45】天文台：位於珠江口的雷雨區正逐漸靠近本港，預料未來兩三小時本港部份地區雨勢較大，市民請提高警惕。

【06:25】天文台：受一道低壓糟影響，珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來兩三小時本港局部地區驟雨較多，市民請留意天氣變化。

圖為截至5月7日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

新界西及大嶼山部份地區雨量超過30毫米

一道低壓槽持續為珠江口一帶帶來驟雨及雷暴，香港今早多處地區錄得約10毫米雨量，新界西及大嶼山部份地區的雨量更超過30毫米。

周末期間天氣不穩 下周初氣溫稍降

天文台指，隨著現時影響廣東的低壓槽逐漸減弱，今明沿岸地區日間炎熱，驟雨減少。而另一道低壓槽會在接近周末靠近華南沿岸地區，周末期間該區天氣不穩定。預料一股偏東氣流會在下周初影響廣東沿岸，氣溫稍為下降。

▼4月12日 冷鋒下午橫過本港帶來狂風驟雨▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月7日早上11時30分的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至下周四均有驟雨 周末期間有雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（8日）至下周四（15日）均有驟雨。明日及周五（9日）均日間炎熱，明日最高31度、周五達32度。明日有一兩陣驟雨，周五稍後有幾陣驟雨及雷暴。

周六（10日）及下周日（11日）大致多雲、有驟雨及雷暴，周六最高氣溫29度、周日為27度。下周一（12日）有一兩陣驟雨，料介乎24至28度。下周二（13日）局部地區有驟雨，最高氣溫回升至30度。周三及周四有幾陣驟雨、日間炎熱，氣溫最高均31度。