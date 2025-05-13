天氣｜今日部份時間有陽光　最高約30度　未來數日炎熱有幾陣驟雨

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。天文台預測，本港今日（5月13日）部份時間有陽光，早上最低氣溫約23度，日間最高氣溫約30度。吹和緩東風，早上離岸風勢間中清勁。天文台展望，未來數日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，日間炎熱。



圖為截至5月13日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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下周初天氣不穩定

天文台指出，一股偏東氣流會在今明兩日影響廣東沿岸。預料偏東氣流會在本周後期逐漸被一股偏南氣流取代，華南沿岸天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。而高空擾動會在下周初為華南帶來不穩定天氣。

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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月13日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日至下周三均有驟雨 「小滿」局部地區有雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（14日）至下周三（21日）均有驟雨，最高氣溫均在30度或以上。其中明日有一兩陣驟雨。日間部份時間有陽光。周五（16日）至下周一（19日）均炎熱達31度，短暫時間有陽光，及有幾陣驟雨。下周二（20日）與下周三為二十四節氣中的「小滿」，均大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最高30度。