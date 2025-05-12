天氣｜今日大致天晴乾燥 日間最高約30度 未來數日炎熱
撰文：蕭通
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乾燥的東北季候風正為廣東帶來大致良好的天氣。天文台預測，本港今日（5月12日）大致天晴及乾燥，相對濕度最高75%。日間炎熱，市區最高氣溫約30度，新界再高一兩度；吹和緩東至東北風。天文台展望，未來數天部份時間有陽光及炎熱，本周中後期有一兩陣驟雨。
▼5月9日 雷雨區中午後離港天色好轉▼
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本周中至後期炎熱 下周初天氣不穩定
天文台指出，一股較乾燥的東北季候風會在今明兩日為華南帶來大致良好的天氣。預料受偏南氣流影響，本周中至後期廣東天氣炎熱，亦有一兩陣驟雨。而高空擾動會在下周初為華南沿岸帶來不穩定天氣。
▼5月7日 「黃雨」過後仍有微雨▼
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▼天文台九天天氣預報▼
至下周二最高氣溫均至少30度 周三起連日有驟雨
根據天文台九天天氣預報，明日（13日）部份時間有陽光，至下周二（20日）最高氣溫均在30度或以上，其中明日最高30度。
周三（14日）至下周二（20日）均有驟雨，周三及周四（15日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。周三介乎25至30度，周四日間炎熱達31度。周五（16日）及周六（17日）均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，周五最高30度；周六至下周一（19日）均日間炎熱達31度。下周二有幾陣驟雨、局部地區有雷暴，最高30度。
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