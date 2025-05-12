5.20情人節慶祝注意　天文台料有驟雨雷暴　本周末炎熱最高達31度

【明日的天氣／天文台／氣溫／520】天文台今日（12日）指出，一股偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸。預計本港明日漸轉多雲，早上最低氣溫約24度，日間部分時間有陽光及乾燥，最高氣溫約30度。



天文台預料偏東氣流會在本周後期逐漸被一股偏南氣流取代，華南沿岸天氣炎熱，亦有幾陣驟雨；高空擾動會在下周初為華南帶來不穩定天氣，下周二5月20日當日，預測大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光。「520」普通話讀音與「我愛您」相近，為內地近年興起的另一情人節，計劃當日外出慶祝的情侶要留意天氣。



5月12日，東北季候風為本港帶來普遍晴朗及非常乾燥的天氣。圖為房屋局局長何永賢下午出席辦房屋建築機械人大賽時，親自示範操控牆面處理機械人。（梁鵬威攝）

東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗及非常乾燥的天氣。天文台上午9時45分發出紅色火災危險警告，表示火災危險性極高。本港下午多區的相對濕度維持在40%以下，包括九龍城、上水、打鼓嶺。九龍、新界多區最高氣溫達30度，其中上水最高達33.2度。

本周中至後期炎熱 下周初天氣不穩定

天文台指出，一股較乾燥的東北季候風會在今明兩日為華南帶來大致良好的天氣。預料受偏南氣流影響，本周中至後期廣東天氣炎熱，亦有一兩陣驟雨。而高空擾動會在下周初為華南沿岸帶來不穩定天氣。

▼5月9日 雷雨區中午後離港天色好轉▼



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▼5月7日 「黃雨」過後仍有微雨▼



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▼天文台九天天氣預報▼



天文台5月12日下午4時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

至下周二最高氣溫均至少30度 周三起連日有驟雨

天文台預計明日漸轉多雲，早上最低氣溫約24度，日間部分時間有陽光及乾燥，最高氣溫約30度。吹東風4級，早上離岸風勢間中清勁達5級。

根據天文台九天天氣預報，本周三（14日）至下周三（21日）均有驟雨，天氣炎熱，日間部分或短暫時間有陽光，最高氣溫均至少30度，本周五（16日）至下周一（19日）達31度。周三、周四（15日）吹東至東南風，風力介乎2至4級；周五起轉吹南風2至3級。

「520」有驟雨雷暴

下周二5月20日，天文台預計，氣溫介乎27至30度；全日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。「520」普通話讀音與「我愛您」相近，為內地近年興起的另一情人節，計劃當日外出慶祝的情侶要留意天氣。