天文台｜明起連9日有驟雨、周六32度　下周初高空擾動天氣不穩定

一股偏東氣流正影響廣東沿岸，而廣東天色普遍良好。天文台表不，本港今日(13日)下午天氣炎熱，多處地區氣溫上升至30度左右。預測明日(14日)局部地區有驟雨，早上最低氣溫約25度，日間部分時間有陽光及炎熱，最高氣溫約30度。吹和緩偏東風。展望：隨後數日短暫時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨。



天文台預測未來數日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，日間炎熱。(香港01 記者攝)

天文台展望: 未來數日本港地區短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，日間炎熱。(香港01記者攝)

偏南氣流影響 本周後期炎熱有驟雨

一股偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，同時一道雲帶會覆蓋該區。預料偏東氣流會在本周後期逐漸被一股偏南氣流取代，華南沿岸天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。而高空擾動會在下周初為華南帶來不穩定天氣。

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▼天文台九天天氣預報▼



天文台於5月13日下午4 時30 更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

天文台於5月13日下午4 時30分預報九天天氣，調高了明日(14日)及周四(15日)最高氣温為30度。（天文台網頁圖)

明日至下周四均有驟雨 「小滿」局部地區有雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（14日）至下周四（22日）均有驟雨，天文台下午調高了明日及周四(15日)的最高温度為30度﹐最低25度。部份或短暫時間有陽光。其中明日有一兩陣驟雨。

周五（16日）及周六(17日) 短暫或部份時間有陽光、有幾陣驟雨，日間炎熱。周六介乎27至32 度。

周日（18日）至下周四(22 日) 均炎熱，最低27度、最高達30 度或以上，大致多雲，有幾陣驟雨。下周三(21日) 為二十四節氣中的「小滿」，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最高30度。

天文台展望: 未來數日本港地區短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，日間炎熱。(香港01記者攝)

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