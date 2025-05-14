天氣｜今日局部地區有驟雨　日間約30度　未來數日亦炎熱有驟雨

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。天文台預測，本港今日（5月14日）大致多雲，局部地區有驟雨。早上最低氣溫約25度。日間部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約30度，新界再高一兩度。吹和緩偏東風。 天文台展望，未來數日短暫時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨。



圖為截至5月14日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月7日 「黃雨」過後仍有微雨▼



+ 2

下周初天氣不穩定

天文台指出，一股偏東氣流會在今明兩日影響廣東沿岸，同時一道雲帶會覆蓋該區。預料偏東氣流會在本周後期逐漸被一股偏南氣流取代，華南沿岸天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。而高空擾動會在下周初至中期為華南帶來不穩定天氣。

▼4月22日 天晴炎熱 熱住跑▼



+ 2

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月14日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六最高達32度 「小滿」局部地區有雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（15日）至下周四（22日）均有驟雨，最高氣溫均在30度或以上。其中明日大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，料介乎25至30度。周五（16日）至下周一（19日）均炎熱，最高氣溫31度或以上，其中周六（17日）料達32度。

下周二（20日）至下周四均大致多雲，有幾陣驟雨。其中下周三（21日）為二十四節氣中的「小滿」，與下周四均局部地區有雷暴。